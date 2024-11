Защо достигането на Луната и Марс струва на Индия толкова малко

Н аскоро Индия обяви редица амбициозни космически проекти и одобри 227 млрд. рупии (2,7 млрд. долара) за тях.

Плановете включват следващата фаза на историческата мисия на Индия до Луната, изпращане на орбитален апарат до Венера, изграждане на първата фаза на първата космическа станция на страната и разработване на нова тежка ракета за многократно използване за изстрелване на сателити.

Това е най-големият размер на средствата, отпускани някога за космически проекти в Индия, но като се има предвид мащабът и сложността на проектите, те далеч не са щедри и за пореден път поставят на преден план рентабилността на индийската космическа програма.

Експерти от цял свят се учудват колко малко са стрували мисиите на Индийската организация за космически изследвания (Isro) до Луната, Марс и Слънцето. Индия е похарчила 74 млн. долара за орбиталния апарат на Марс „Мангалиян“ и 75 млн. долара за миналогодишния исторически апарат „Чандраян-3“ - по-малко от 100-те млн. долара, похарчени за научнофантастичния трилър „Гравитация“.

Why it costs India so little to reach the Moon and Mars https://t.co/4R0ebBZTxs