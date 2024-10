Кои са 12-те души, стъпили на Луната

П онякога привържениците на конспиративните теории вярват, че са открили нещо, което разбива на пух и прах цяла концепция - независимо от факта, че най-елементарното търсене ще докаже, че грешат. Наскоро отразихме представянето на новия скафандър, който ще бъде облечен от астронавтите, които след няколко години ще се върнат на Луната. В отговор на този материал получихме следния отговор: „Ако кацането на Луната е било истинско, защо никога не се върнахме там?“

Програмата „Аполо“ беше огромен успех, но също така беше много скъпа и изпълнена с рискове. Но тя доведе до кацането на 12 души на повърхността на Луната. Първите двама бяха, разбира се, Нийл Армстронг и Бъз Олдрин с Аполо 11 на 20 юли 1969 г. А ето и малко внимание към останалите.

Аполо 12

On this day in 1969, Apollo 12 astronaut Pete Conrad became the third human to walk on the Moon. His words when he reached the lunar surface: “Whoopee! Man, that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me.” pic.twitter.com/X7KBizZFZP