Защо синдромът на Изкривеното огледало е нещо повече от ниско самочувствие

В сички имаме нашите страхове и притеснения.

Може би, гледайки се в огледалото, ви се иска зъбите ви да бяха по-бели и равни, кожата - по-гладка, косата - по-гъста и лъскава.

Въпреки това, щом се отдалечим от огледалото, тези страхове изчезват и продължаваме с деня си.

Но какво би станало, ако тези несигурности вместо да избледнеят, се засилят и повлияят, и компрометират ежедневието ни. Тогава става въпрос за телесно дисморфично разстройство, наричано още Синдром на Изкривеното огледало.

Според Американската асоциация за борба с безпокойството и депресията

телесната дисморфия е състояние,

което включва повтарящо се поведение и изтощителни дейности на даден човек спрямо незначителен или въображаем недостатък в някоя част от тялото му.

Най-често възприеманите части на тялото като недостатък са

носът, косата, кожата, гениталиите, теглото или формата на тялото.

Този вид обсебващо поведение води до прекъсване на ежедневните дейности, цели и социални контакти, ако не и напълно да ги прекрати. В някои случаи извънредният стрес, причинен от телесната дисморфия, води и до самоубийство.

