Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

О т 16 до 25 януари Перник ще бъде домакин на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри Сурва, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Поради големия интерес и увеличения брой участници, дефилетата на маскарадните групи са разпределени в два поредни уикенда.

Участие са потвърдили групи с над 13 000 участници от България и чужбина. Маскарадните дефилета на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ ще се проведат в два уикенда – 17–18 януари и 24–25 януари 2026 г.

Международният фестивал на маскарадните игри “Сурва” в Перник e най-авторитетната в България и Европа изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Той популяризира достигнали до днес варианти на древна обредност, част от българската фолклорна традиция. С конкурсната си програма фестивалът е среща сурвакари, кукери, бабугери, джамалари и много други. Ежегодно във фестивалната надпревара участват хиляди носители на традицията от всички етнографски райони на България и гости от Европа, Азия, Америка и Африка. Участниците идват в Перник заради емоцията, веселбата, за да споделят магията на „Сурва“, да се почувстват обновени, да си пожелаят здраве и късмет.

Фестивалът се организира от Община Перник от 1966 година. От 1985 година има статут на международен. През 1995 година Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове. На 26 юни 2009 г. по време на тържествена сесия на Общинския съвет в Перник, президентът на ФЕКГ Хенри ван дер Кроон обявява Перник за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции. През 2014 г. Перник и фестивала „Сурва“ попадат в класацията на списание National Geographic за Световни зимни топ дестинации. От 2008 година Международният фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните събота и неделя на месец януари. Най-атрактивният му акцент е двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и от чужбина.

[gallery]15901[/gallery]

На всяко фестивално издание “Сурва” можете да се докоснете до магията на съхранената маскарадна традиция в Пернишко. Бляскав спектакъл, огньове и илюминации ще ви потопят в мистерията на фестивалната надпревара. Два дни в центъра и по улиците на града групи от цялата страна ще се надпреварват да демонстрират колорита на своите игри и неповторими маски и костюми.

Гостуващи чуждестранни групи от Европа и света ще представят разнообразни традиции, песни и танци. Зрители и участници ще могат да контактуват по маршрутите на дефилетата и на импровизираните сцени в града. В изложбените зали на Перник ще бъдат открити интересни изложби. Гостите ще имат възможност да се насладят на произведения на българското приложно изкуство и да си купят неповторим сувенир.