България

Край на тайната на заплатите от тази година

ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма

17 януари 2026, 07:06
Край на тайната на заплатите от тази година
Източник: iStock/GettyImages

Ч есто на работа ни се е искало да знаем каква заплата получава колегата, с когото работим заедно или онази колежка от съседния етаж, която всеки ден е с нова рокля. Питаме се, но не задаваме официално подобен въпрос, защото знаем, че тази информация е конфиденциална.

Но това вече няма да бъде така, благодарение на факта, че България е член на Европейския съюз (ЕС).

От 2026 г. пазарът на труда в ЕС ще бъде изправен пред съществена промяна. С приемането на Директива (ЕС) 2023/970 за прозрачност на възнагражденията ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма, припомня Агенция „Фокус“.

Въпреки че директивата често се представя като инструмент за равнопоставеност между половете, реалният ѝ обхват е по-широк. Тя атакува самия механизъм на договаряне, основан на неравна информация и наследени неравенства.

Директива (ЕС) 2023/970 въвежда минимални стандарти, които всички държави членки са длъжни да транспонират в националното си законодателство до 7 юни 2026 г.

Основните задължения за работодателите включват прозрачност още при наемане:

Работодателят е длъжен да предостави на кандидата информация за:

  • началното възнаграждение или
  • диапазона на заплащане за конкретната позиция

Това трябва да се случи още в обявата за работа или най-късно преди първото интервю.

Забрана за въпроси за предишно възнаграждение

Работодателите нямат право да изискват информация за:

  • предишни заплати;
  • възнаграждения по други трудови или граждански правоотношения.

Целта е ясна – да се прекъсне пренасянето на подценяване и дискриминация от едно работно място към следващо.

Право на информация за служителите

Всеки работник или служител ще има право да поиска:

  • средното възнаграждение за сходна работа;
  • разбивка по пол;
  • критериите, по които се определят заплати и повишения.

Тези критерии трябва да бъдат обективни и полово неутрални, а отказът за предоставяне на информация вече ще представлява нарушение.

Обратна тежест на доказване

При съмнение за неравно заплащане:

  • служителят не е длъжен да доказва дискриминация;
  • работодателят трябва да докаже, че разликите са обективно обосновани.

Това е една от най-съществените правни промени, които директивата въвежда.

България ще търпи санкции, ако не промени Кодекса на труда и не включи точката в Закона за защита от дискриминация.

Работодателите трябва да внимават, защото могат да бъдат санкционирани при въпроси за предишно възнаграждение, за непосочване на диапазон на заплащането или откажат да ни информират за всичко това.

Важно да знаем! Служителят има право на обезщетение, ако правилата са нарушени. А именно – изплащане на разлики в заплатите със задна дата, както и пропуснати бонуси и допълнителни възнаграждения.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
прозрачност на възнагражденията директива ЕС равно заплащане пазар на труда в ЕС задължения на работодателите права на служителите забрана за въпроси за заплата обратна тежест на доказване санкции за работодатели българско законодателство
Последвайте ни
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

България Преди 8 часа

Инцидентите са станали край Монтана

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 8 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Свят Преди 10 часа

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 10 часа

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Свят Преди 10 часа

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

България Преди 11 часа

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

<p>Бивш финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици</p>

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Свят Преди 11 часа

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст

<p>Тръмп заплаши страните, отхвърлящи плана му за Гренландия</p>

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Свят Преди 11 часа

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания

<p>Премиерът на Япония изненада Мелони с тържество за рождения ѝ ден</p>

Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

Свят Преди 12 часа

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 12 часа

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Свят Преди 13 часа

Над 45 000 сигнала за прекъсване са регистрирани в Downdetector

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 13 часа

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

България Преди 13 часа

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

България Преди 13 часа

Заподозрените - двама мъже, са заловени след преследване

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 13 часа

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 14 часа

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 17 януари, събота

Edna.bg

Печени картофи с пресни гъби и кашкавал

Edna.bg

Око-Флекс вече е при Левски

Gong.bg

Росен Божинов дебютира за Пиза в Серия А

Gong.bg

Започва поредица от ледени дни

Nova.bg

Отбелязваме Антоновден

Nova.bg