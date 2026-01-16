България

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

16 януари 2026, 18:32
Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година
О т 19 януари до 18 юли временно ще бъде преустановено движението на влаковете между метростанции „Сливница“ и „Обеля“, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Причината е строителството на разширение на метрото в кв. „Обеля“.

За посочения период метростанция „Сливница“ ще бъде крайна за линии № 1 и № 4; станция „Обеля“ ще бъде крайна за линия № 2.

Внимание! Реорганизация на движението за автобусна линия № 31

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“.

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки: новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 „Метростанция Обеля“, разположени на бул. „Панчо Владигеров“ на около 25 метра от пешеходната пътека в двете посоки; съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) „МС Сливница“; съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница“; двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 „Метростанция Обеля“ в посока кв. Иваняне, посочват още от Столичната община. 

Със свое постановление на 15 декември миналата година правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на метро "София“, линия 3, етап 3: участък ул. "Шипка“ - ж.к. "Гео Милев“ (район "Слатина“) - зала "Арена София“/"София Тех парк“ - бул. "Цариградско шосе“ с дължина шест километра и шест метростанции. С ресурса ще се осигури и строителството на метростанция до жп. гара "Обеля“ на линия "София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо "Обеля“. 

Източник: БТА, Юзлем Тефикова    
Метро София Разширение на метрото Метростанции Сливница Обеля Преустановяване на движение Реорганизация на транспорта Автобусен транспорт Финансиране Строителство на метро Столична община Обществен транспорт
Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до

