Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

С лед нетипично топлото за януари време се задават леденостудени дни. За 14 области в България е издадено предупреждение от първа степeн – жълт код за опасно студено време, предупреждават от НИМХ на своя сайт.

Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Съветите на НИМХ

При жълт код за екстремно ниски температури от НИМХ съветват: Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници.

Областите с опасно студено време в събота (17 януари) Източник: НИМХ

През нощта над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на отделни места в Горнотракийската низина все още ще превалява слаб сняг. На изток ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури ще са от около -10 градуса в североизточните райони до около -3 градуса в Югозападна България.

В събота над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България – силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от -3 градуса в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4 градуса в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около -2 градуса, а максималната ще е около 3 градуса. Атмосферното налягане ще се повиши още и ще е значително по-високо от средното за месеца.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -1 градус, на 2000 метра – около -5 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между -1 и 3 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозните температури за събота (17 януари) според НИМХ Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 28 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 16 мин. и залязва в 15 ч. и 45 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

В неделя и понеделник ще бъде доста студено; минималните температури в повечето места ще са между -12 и -7 градуса, а максималните – от -5 – -6 градуса в северните до 2-3 градуса в крайните южни райони. Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието – временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.