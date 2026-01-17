България

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

17 януари 2026, 06:45
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота
Източник: iStock/GettyImages

С лед нетипично топлото за януари време се задават леденостудени дни. За 14 области в България е издадено предупреждение от първа степeн – жълт код за опасно студено време, предупреждават от НИМХ на своя сайт.

Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Съветите на НИМХ

При жълт код за екстремно ниски температури от НИМХ съветват: Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници.

Областите с опасно студено време в събота (17 януари)
Областите с опасно студено време в събота (17 януари) Източник: НИМХ

През нощта над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на отделни места в Горнотракийската низина все още ще превалява слаб сняг. На изток ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури ще са от около -10 градуса в североизточните райони до около -3 градуса в Югозападна България.

В събота над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България – силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от -3 градуса в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4 градуса в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около -2 градуса, а максималната ще е около 3 градуса. Атмосферното налягане ще се повиши още и ще е значително по-високо от средното за месеца.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -1 градус, на 2000 метра – около -5 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между -1 и 3 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозните температури за събота (17 януари) според НИМХ
Прогнозните температури за събота (17 януари) според НИМХ Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 28 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 16 мин. и залязва в 15 ч. и 45 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

В неделя и понеделник ще бъде доста студено; минималните температури в повечето места ще са между -12 и -7 градуса, а максималните – от -5 – -6 градуса в северните до 2-3 градуса в крайните южни райони. Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието – временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

България Преди 8 часа

Инцидентите са станали край Монтана

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 8 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Свят Преди 10 часа

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 10 часа

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Свят Преди 10 часа

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

България Преди 11 часа

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

<p>Бивш финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици</p>

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Свят Преди 11 часа

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст

<p>Тръмп заплаши страните, отхвърлящи плана му за Гренландия</p>

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Свят Преди 11 часа

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания

<p>Премиерът на Япония изненада Мелони с тържество за рождения ѝ ден</p>

Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

Свят Преди 12 часа

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 12 часа

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Свят Преди 13 часа

Над 45 000 сигнала за прекъсване са регистрирани в Downdetector

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 13 часа

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

България Преди 13 часа

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

България Преди 13 часа

Заподозрените - двама мъже, са заловени след преследване

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 13 часа

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 14 часа

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 17 януари, събота

Edna.bg

Печени картофи с пресни гъби и кашкавал

Edna.bg

Око-Флекс вече е при Левски

Gong.bg

Росен Божинов дебютира за Пиза в Серия А

Gong.bg

Започва поредица от ледени дни

Nova.bg

Отбелязваме Антоновден

Nova.bg