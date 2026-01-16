Любопитно

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Родители, които остават прекалено ангажирани в живота на вече порасналите си деца, може неволно да възпрепятстват професионалния им успех

16 януари 2026, 11:51

"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен
Над 13 000 участници на Международния фестивал

Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник
Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието
Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи
Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година
„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите
Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси

Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси
Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Р одители, които остават прекалено ангажирани в живота на вече порасналите си деца, може неволно да възпрепятстват професионалния им успех, предупреждават учени, цитирани от Newsweek.

Изследователи от Държавния университет на Северна Каролина са установили, че млади хора, чиито родители поддържат високо ниво на намеса – често им дават съвети, споделят много дейности с тях или внимателно насочват решенията им – по-често работят в професии с по-нисък „престиж“ в сравнение с връстниците си, чиито родители са направили крачка назад.

„Добре е установено, че родителските инвестиции по време на детството и юношеството имат положителни резултати“, казва авторът на изследването и професор по социология Анна Манцони.

„Нашето проучване обаче сочи промяна в ролята на родителите, когато младите хора навлязат в ранната зряла възраст. По-конкретно, резултатите ни показват, че родители, които са силно ангажирани с децата си – прекарват много време в даване на съвети, споделят множество дейности и т.н. – всъщност възпрепятстват способността на детето да стартира самостоятелно“, добавя тя.

Изследването се фокусира върху две ключови понятия: „семеен социален капитал“ и „професионален престиж“. Семейният социален капитал се отнася до подкрепата, информацията и нормите, които родителите предоставят чрез ежедневните взаимодействия, докато професионалният престиж измерва общественото положение на дадена професия въз основа на средното ниво на образование и доходи.

Съавторът Том Лепард, докторант в Академията по наука за данните и изкуствен интелект към университета, обяснява: „Знаем, че родителите играят важна роля при оформянето на професионалните резултати на децата си, но искахме да проучим конкретно ефекта на семейния социален капитал върху ранната професионална реализация на младите възрастни“.

Изследователите са анализирали данни от национално представителното проучване Transition to Adulthood Supplement, което проследява американци на възраст от 18 до 28 години през две години в период до десетилетие. Базата данни включва отговорите на 2680 души в близо 8000 анкети.

Основният извод е, че младежи с по-ниски нива на семеен социален капитал обикновено достигат по-висок професионален престиж, докато тези с много силни семейни връзки често се реализират в професии с по-нисък престиж. „С други думи, прекомерната родителска намеса е свързана с негативно влияние върху професионалната реализация на младите възрастни“, допълва Лепард.

Тези резултати изненадали изследователския екип. „Проверявахме показателите отново и отново, за да сме сигурни, че резултатите са точни“, казва Манцони. „Съществува огромно количество научни трудове, които показват как семейният социален капитал влияе положително на всичко – от училищните постижения до здравословното поведение; нашите резултати първоначално изглеждаха противоречиви“.

„Но откритията подсказват, че в прехода към зряла възраст може да има и прекалено много от нещо добро“, продължава Манцони. „Това е възраст, в която младите хора трябва да преминат към независимост. А неспособността да се направи този преход е свързана с професионални ограничения в началото на кариерата“.

Проучването дава ясно послание към родителите: когато децата навлизат в ранната зряла възраст, отстъпването от интензивното напътстване и възприемането на по-подкрепящ, но ненатрапчив подход може да подпомогне автономността и кариерното развитие.

По темата

Източник: Newsweek    
прекалена родителска ангажираност професионална реализация пораснали деца семеен социален капитал ранна зряла възраст независимост кариерен престиж родителски съвети възпрепятстване научно проучване
Последвайте ни
Битов скандал в Русе завърши със смърт

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Петте зодии, родени да бъдат победители

Петте зодии, родени да бъдат победители

Как да проверите просрочените си задължения онлайн

Как да проверите просрочените си задължения онлайн

pariteni.bg
Сетиха се, EС обмисля да сложи мита на китайските хибриди

Сетиха се, EС обмисля да сложи мита на китайските хибриди

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 6 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 6 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 5 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 13 минути

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 16 минути

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 26 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 26 минути

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 30 минути

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

България Преди 38 минути

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 49 минути

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 52 минути

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 1 час

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 1 час

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

България Преди 1 час

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

България Преди 1 час

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Любопитно Преди 1 час

Международното отличие от Top Employers Institute потвърждава дългосрочния ангажимент на банката към хората и бъдещето на работното място

<p>Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти</p>

Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти

Свят Преди 1 час

„Трансатлантическите отношения се променят“, каза официален представител от страна членка на ЕС. „Няма връщане назад“

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

България Преди 2 часа

Според главен комисар Любомир Николов причината за смъртоносния пожар е включено зарядно устройство

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

България Преди 2 часа

"За нас е важно, че постигнатият консенсус е за това да отидем колкото се може по-скоро на избори", заяви премиерът в оставка

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Аштън Къчър изненада с думи за бившата си съпруга Деми Мур

Edna.bg

Останаха само трима от ерата "Гриша Ганчев"

Gong.bg

Трансферите между ЦСКА и Ботев Враца не спират, още двама отидоха под Околчица

Gong.bg

АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg