Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

16 януари 2026, 20:26
Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ
Източник: БТА

К убинският президент Мигел Диас-Канел потвърди готовността на страната да води диалог със САЩ, но без да прави "никакви политически отстъпки" на фона на засилващите се заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп срещу острова, предаде Франс прес.

"Винаги ще сме склонни на диалог и подобряване на нашите двустранни отношения, но само на основата на равнопоставеността и взаимното уважение", заяви кубинският президент в речта си пред демонстрантите пред посолството на САЩ в Куба, събрали се на протест срещу американското нападение срещу Венецуела.

"Куба обаче не трябва да прави никакви политически отстъпки. Те няма да бъдат на масата за преговорите, които ще целят постигането на разбирателство между Куба и САЩ", подчерта той.

Американският президент засили заплахите си срещу Куба след нападението на 3 януари в Каракас, което доведе до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше основният съюзник на карибската островна държава. Венецуела беше и основен доставчик на нефт за Куба.

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба.

При американската операция във Венециела загинаха 32 кубински военнослужещи, някои от които бяха част от охранителите на Мадуро.

Куба иска по-добри отношения със САЩ, но няма да отстъпи

Тръмп призова Хавана да "сключи споразумение", преди да е "твърде късно" и дори намекна, че държавният секретар Марко Рубио е "президент" на Куба.

Марко Рубио, който е дете на кубински имигранти, на няколко пъти спомена необходимостта от промяната на режима в Куба, която се управлява от Кубинската комунистическа партия.

Мигел Диас-Канел отхвърли този понеделник твърдението на Доналд Тръмп, че САЩ и Куба водят преговори, напомня АФП.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Куба САЩ Мигел Диас-Канел Доналд Тръмп диалог политически отстъпки Венецуела Николас Мадуро доставки на нефт смяна на режима
