Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Максималните температури ще са от минус 3°

16 януари 2026, 21:45
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

Екоинспекцията спря работата на

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Жълт код за ниски температури е обявен за утре 17 януари в 14 области в страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението за студено време и отрицателни температури е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. За област Добрич предупреждението е и за силен северен вятър в крайните източни райони.

Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а маскималните температури също ще са отрицателни.

Жълтият код предупреждава за възможни здравни проблеми при чувствителни и болни хора, възрастни, деца и хора без дом, които са на открито. 

В събота над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито, прогнозират от НИМХ. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но следобед и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух.

Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около в крайните югозападни райони от страната.

В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.

Жълт код Ниски температури Прогноза за времето Студено време Здравни рискове Силeн вятър НИМХ Засегнати области Отрицателни температури Мразовито утро
