Свят

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента

16 януари 2026, 21:19
Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург
Източник: iStock

Е дин човек загина, а девет други бяха ранени при сблъсък между автобус и локомотив в северния германски град Хамбург, съобщиха от пожарната служба на града.

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента, заяви говорител на пожарната служба.

Шофьорът на автобуса е с „опасност за живота“, а други двама пътници са сериозно ранени и шестима са с леки наранявания. Пет души са били откарани в болница за лечение, предаде АФП.

Шофьорът на автобуса е бил „последният, който е бил освободен, тъй като е бил заклещен“ в останките, каза говорителят.

Инцидентът е станал в индустриалната зона на пристанищния град. Полицията съобщи, че инцидентът е станал на открит железопътен прелез, а „причината за катастрофата все още не е ясна“.

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Полицията заяви, че загиналият „е починал от раните си на място“.

Наред с службите за спешна помощ на мястото на инцидента са били изпратени и криминални полицаи, за да съдействат в разследването. 

Източник: БГНЕС    
Сблъсък Хамбург Автобус Локомотив Загинал Ранен Катастрофа Железопътен прелез Инцидент Разследване
Последвайте ни

По темата

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 15 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 15 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 14 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 14 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 1 час

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

България Преди 1 час

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 3 часа

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

България Преди 4 часа

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 4 часа

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 4 часа

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

<p>Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро!</p>

Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

Любопитно Преди 4 часа

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Свят Преди 5 часа

Парамедиците са се опитали безуспешно да реанимират жертвата на място

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

България Преди 5 часа

След три неуспешни мандата - следващите стъпки по Конституция са назначаването на служебно правителство и насрочването на предсрочни парламентарни избори

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Свят Преди 5 часа

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

<p>Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия</p>

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

България Преди 5 часа

Проверките за незаконно имущество и конфликт на интереси се възлага на Сметната палата

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 5 часа

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Любопитно Преди 6 часа

За съжаление сутрешното кафе може да повлияе на начина, по който тялото ви усвоява определени хранителни добавки

Трус разлюля Охрид и Струга

Трус разлюля Охрид и Струга

Свят Преди 6 часа

Епицентърът на труса е на територията на Република Албания

<p>Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни</p>

Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Свят Преди 6 часа

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 6 часа

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Роби с изненада към дамите за 8-ми март

Edna.bg

Тита и Гери-Никол се събраха след 10 години (ВИДЕО)

Edna.bg

Пирин Разлог изхвърли сензационно Левски от Купата на България

Gong.bg

Безапелационно! България U18 на финал на евроквалификацията в София

Gong.bg

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман (ВИДЕО)

Nova.bg

Скрити рискове у дома: Зарядните устройства и правилната реакция при пожар

Nova.bg