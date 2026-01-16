Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Е дин човек загина, а девет други бяха ранени при сблъсък между автобус и локомотив в северния германски град Хамбург, съобщиха от пожарната служба на града.

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента, заяви говорител на пожарната служба.

Schwerer Unfall im Hamburger Hafen. Zug kollidiert an der Nippoldstraße mit Linienbus. 1 Toter - mehrere Verletzte - Großeinsatz der Feuerwehr.



Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/RRBdN5p6Fn — R_G_ (@CrimeNewsHH) January 16, 2026

Шофьорът на автобуса е с „опасност за живота“, а други двама пътници са сериозно ранени и шестима са с леки наранявания. Пет души са били откарани в болница за лечение, предаде АФП.

Шофьорът на автобуса е бил „последният, който е бил освободен, тъй като е бил заклещен“ в останките, каза говорителят.

Инцидентът е станал в индустриалната зона на пристанищния град. Полицията съобщи, че инцидентът е станал на открит железопътен прелез, а „причината за катастрофата все още не е ясна“.

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Полицията заяви, че загиналият „е починал от раните си на място“.

Наред с службите за спешна помощ на мястото на инцидента са били изпратени и криминални полицаи, за да съдействат в разследването.