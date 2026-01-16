След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

Т ри жени загинаха при пожар в столичния квартал "Свобода" през нощта на 16 януари. Огънят е лумнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок.

Според главния комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), причината за пожара не е била в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея.

Скритите опасности от забравените зарядни устройства

Трагичният инцидент в ж.к. „Свобода“ е поредно напомняне за потенциалните опасности, които крият иначе безобидни на пръв поглед навици, като оставянето на зарядно устройство включено в контакта, дори когато не се използва. Независимо дали по навик или случайно, това е често срещана практика, но експерти предупреждават, че е добра идея винаги да изключвате зарядното си устройство след употреба, както за безопасност, така и за да спестите пари, пише The Star.

Устройство напомня да изключваме зарядните си

Първата причина да не оставяте зарядното си устройство включено, когато не се използва, е съвсем просто да избегнете ненужното потребление на енергия. Зарядните често консумират "фантомна" енергия (около 0.1-0.5 Вт/час), което увеличава сметката за ток минимално, но натрупващо се. Тази консумация ще остане незначителна във вашата сметка за електричество, тъй като не би трябвало да представлява повече от две или три евро годишно. Въпреки това, умножена по броя на зарядните устройства във вашия дом (телефони, таблети, компютри и т.н.), това бързо може да се натрупа.

Но преди всичко, важно е да изключвате зарядното си устройство от съображения за безопасност, особено през нощта или когато не сте у дома. Това потенциално може да доведе до прегряване по всяко време, особено при по-стари модели, които може да са повредени или с лошо качество. Това не само може да повреди зарядното устройство още повече, но в крайни случаи може дори да доведе до запалването му и да предизвика пожар в дома ви.

Оставяте ли телефона си да се зарежда до леглото си? Ето защо е опасно

Най-общо казано, оставянето на зарядното устройство включено също ще го износи, тъй като ще бъде подложено на редовни електрически колебания. В дългосрочен план това може да направи зарядното устройство по-малко ефективно.

И накрая, в случай на буря или прекъсване на тока, то може да доведе до късо съединение.

Накратко, създаването на навик да изключвате зарядното си устройство, когато не зарежда смартфона ви, не само спестява енергия.