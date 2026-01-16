Любопитно

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Това потенциално може да доведе до прегряване по всяко време, особено при по-стари модели, които може да са повредени или с лошо качество

16 януари 2026, 14:43
Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Над 13 000 участници на Международния фестивал

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

„Турбулентна година“ за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси

Т ри жени загинаха при пожар в столичния квартал "Свобода" през нощта на 16 януари. Огънят е лумнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок.

Според главния комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), причината за пожара не е била в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея.

Скритите опасности от забравените зарядни устройства

Трагичният инцидент в ж.к. „Свобода“ е поредно напомняне за потенциалните опасности, които крият иначе безобидни на пръв поглед навици, като оставянето на зарядно устройство включено в контакта, дори когато не се използва. Независимо дали по навик или случайно, това е често срещана практика, но експерти предупреждават, че е добра идея винаги да изключвате зарядното си устройство след употреба, както за безопасност, така и за да спестите пари, пише The Star

Устройство напомня да изключваме зарядните си

Първата причина да не оставяте зарядното си устройство включено, когато не се използва, е съвсем просто да избегнете ненужното потребление на енергия. Зарядните често консумират "фантомна" енергия (около 0.1-0.5 Вт/час), което увеличава сметката за ток минимално, но натрупващо се. Тази консумация ще остане незначителна във вашата сметка за електричество, тъй като не би трябвало да представлява повече от две или три евро годишно. Въпреки това, умножена по броя на зарядните устройства във вашия дом (телефони, таблети, компютри и т.н.), това бързо може да се натрупа.

Но преди всичко, важно е да изключвате зарядното си устройство от съображения за безопасност, особено през нощта или когато не сте у дома. Това потенциално може да доведе до прегряване по всяко време, особено при по-стари модели, които може да са повредени или с лошо качество. Това не само може да повреди зарядното устройство още повече, но в крайни случаи може дори да доведе до запалването му и да предизвика пожар в дома ви.

Оставяте ли телефона си да се зарежда до леглото си? Ето защо е опасно

Най-общо казано, оставянето на зарядното устройство включено също ще го износи, тъй като ще бъде подложено на редовни електрически колебания. В дългосрочен план това може да направи зарядното устройство по-малко ефективно.

И накрая, в случай на буря или прекъсване на тока, то може да доведе до късо съединение.

Накратко, създаването на навик да изключвате зарядното си устройство, когато не зарежда смартфона ви, не само спестява енергия.

Източник: The Star, Meyerscompanies, Zonsan    
На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Страда ли котката ми от алергия?

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Свят Преди 8 минути

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 22 минути

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

<p>Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни</p>

Свят Преди 37 минути

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 47 минути

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 52 минути

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Свят Преди 1 час

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 1 час

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

България Преди 1 час

Сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, каза Атанас Атанасов

<p>Грипната вълна в Софийско -&nbsp;заболеваемостта расте</p>

България Преди 1 час

Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000

Каролайн Левит

Свят Преди 1 час

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

<p>Частично бедствено положение в Асеновград</p>

България Преди 1 час

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 2 часа

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Свят Преди 2 часа

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

България Преди 2 часа

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

Свят Преди 2 часа

Пакетът включва три основни предложения

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Любопитно Преди 2 часа

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

