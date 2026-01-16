Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Н обеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат, потвърди днес Норвежкият Нобелов комитет, цитиран от Ройтерс.

Той излезе с този коментар ден след като лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ Доналд Тръмп.

“Once a Nobel Prize is announced, it cannot be revoked, shared, or transferred to others. The decision is final and stands for all time.”

~

A medal can change owners, but the title of a Nobel Peace Prize laureate cannot.#NobelPeacePrize https://t.co/JEbtDA7L2L pic.twitter.com/2WanDp4Vxz — Geoffery Kehrig (@GeofferyKehrig) January 16, 2026

"Независимо какво може да се случи с медала, дипломата или паричната награда (в размер на 11 милиона шведски крони (1,19 милиона евро), която придружава наградата), именно оригиналният лауреат е записан в историята като получател на наградата", каза базираният в Осло комитет, който присъжда наградата. В изявлението се уточнява, че иначе лауреатът може да направи с приза и парите каквото пожелае.

Мария Корина Мачадо подари Нобеловата си награда за мир на Тръмп

Вчера Тръмп прие Мачадо в Белия дом, след като при наредена от него военна операция в началото на този месец американските въоръжени сили задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в наркотрафик, които той отрича.

Президентът на САЩ не предаде властта във Венецуела на опозицията, а остави вицепрезидентката Делси Родригес да положи клетва като временен президент.