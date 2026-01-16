Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

П резидентът Доналд Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия, предаде „Ен Би Си нюз“.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с (американските планове за -бел. ред.) Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп по време на кръглата маса за здравеопазването в селските райони на САЩ.

🇺🇸 🇬🇱🌍🌎🌏‼️Trump threatened to impose tariffs on countries that do not support his plans for Greenland.

“I can do it for Greenland. I can put tariffs on countries if they do not go with Greenland, because we need Greenland for national security. So I might do that.”‼️… pic.twitter.com/dXPyca2PbV — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) January 16, 2026

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания.

Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ, допълва Ен Би Си нюз.