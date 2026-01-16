Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

И талианският премиер Джорджа Мелони, която е на посещение в Токио, беше изненадана с тържество за рождения си ден от своята японска колежка Санае Такаичи, съобщиха италианските медии АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи Ком 24“, "Стампа" и „Република“.

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години. Нейният рожден ден съвпадна с пристигането й в Токио. По време на първия ден от тази официална визита, Мелони отпразнува своя рожден ден заедно с дъщеря си Джиневра, която я придружава при това пътуване.

Във втория ден от визитата си в Токио Мелони разговаря с Такаичи, като двете направиха изявления пред медиите преди и след срещата им. След това Такаичи даде официален обяд за гостуващата ѝ италианска лидерка и придружаващата я делегация, по време на който беше поднесена торта за рожден ден със свещички отгоре. Такаичи честити рождения ден на Мелони, а членовете на японската делегация, присъстващи на обяда, изпяха на Мелони песента „Честит рожден ден“ на италиански език. Двете лидерки вдигнаха и тост.

В края на официалния обяд, превърнал се в тържество за рожден ден, Мелони благодари на Такаичи и я увери, че тя може винаги да разчита на нея и че от този момент нататък двете са най-добри приятелки. Мелони припомни и факта, че тя и Такаичи са първите две жени премиери в родините си и това и за двете е голяма чест и преди всичко голяма отговорност. „Отговорност, която можем да почетем, като прилагаме подхода, който в японската култура се обобщава с една дума, която аз считам за много очарователна, а именно "ганбару". Тя не означава само да даваш най-доброто от себе си, а да правиш повече от това, тоест да се стремиш винаги да надхвърляш собствените си граници и да не се задоволяваш никога с постигнатото, а да се стремиш да постигнеш още повече. Това е правилният подход, за да направим добро за нашите народи, за нашите нации, които са велики нации, наследници на велики истории и които отново могат да бъдат главни действащи лица във велики истории“, заяви Мелони.

А подаръкът си за рождения ден италианската премиерка получи от Такаичи още преди тържеството. Преди началото на двустранната им среща японската лидерка връчи на италианската си колежка букет, кошница с рисунки на японски деца и талисмана на екологичното изложение „Зелено Експо“, на което Япония ще бъде домакин следващата година. Талисманът е наречен Тунку-Тунку и е с формата на планета, върху която има лице с формата на сърце и която символизира природата и растежа. Двете лидерки си направиха и селфи, след което Мелони го постна в социалните си канали, преработено като манга изображение.

Това беше третата визита на италианската премиерка в Япония след двете ѝ посещения там през 2023 г.

В рамките на настоящото ѝ посещение Мелони и Такаичи публикуваха и съвместна статия в "Кориере дела сера" и "Никей", в която обрисуват ролята на техните две държави и на двустранното им сътрудничество в един променен свят. Днес Мелони участва в кръгла маса в Токио с министърките от кабинета на Такаичи.

Миналата година италианската лидерка също посрещна рождения си ден зад граница – в ОАЕ, където участва в лидерската среща от Седмицата за устойчивото развитие. Тогава присъстващият на форума албански премиер Еди Рама коленичи пред нея, изпя й „Честит рожден ден“ и ѝ подари албански шал, с който после я забради, поставяйки я за кратко в неудобно положение. Неотдавна стана ясно, че този шал е в списъка на получените от Мелони в качеството ѝ на премиер подаръци, които тя ще да продаде на търг с благотворителна цел.