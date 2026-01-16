Свят

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

16 януари 2026, 22:03
Източник: gettyimages

А лбанският премиер Еди Рама стана обект на нападки в гръцките медии, след като на конференция в Обединените арабски емирства (ОАЕ) преди дни каза на гръцки модератор, че гърците не са наследници на Платон и Аристотел, както си мислят, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“.

Рама каза това, след като американско-гръцкият водещ Джон Дефтериос произнесе погрешно неговото име и това на черногорския премиер Милойко Спаич, който участваше с него в панел на конференцията, при представянето им.

В клип, публикуван в социалните мрежи, се вижда как Спаич поправя водещия за фамилното си име, след което Рама пита Дефтериос дали е грък и, след като получава утвърдителен отговор, заявява, че това е причината за грешното произношение на имената им. След това Рама пита водещия дали познава Султан Ал Джабер, министър на промишлеността и напредналите технологии на ОАЕ. „Като грък трябва да го познавате. Вие (гърците) винаги подценявате хората, мислите, че имате монопол върху философията и че сте наследници на Платон и Аристотел, но не сте“, казва след това Рама.

Гръцкото издание „Прото тема“ коментира, че албанският премиер е предприел „непровокирана атака срещу гръцко-американски журналист“, който е модерирал дискусия по време на срещата на върха за устойчиво развитие в Абу Даби. „Рама, наред с други неща, му каза: „Ти не си потомък на Платон и Аристотел, както си мислиш“. Коментари на изказването на Рама имаше и в други гръцки медии.

След коментарите около изявленията му днес Рама написа в публикация в Екс, че е „изумен от реакцията на някои медии в Атина“, като допълни, че думите му са били „съвсем не тенденциозни, а изпълнени с приятелски хумор, по време на разговора с уважавания журналист Джон Дефтериос“.

„Невероятно е, че едно изречение, казано с хумор, може да бъде напълно откъснато от контекста и да се превърне в публична полемика с националистически патос, което за съжаление се случва често в медийна Атина! Но уверявам всички притеснени и наранени, че нямам и най-малко съмнение, че Платон и Аристотел са гръцки философи и че Древна Гърция е люлката на европейската цивилизация; че гръцката култура заслужава само възхищение, не само заради философите на Античността, но и заради поетите, писателите, кинотворците и музиката, която е дала на човечеството; че Гърция е страна, към която храня най-положителни чувства, че гръцкият народ е за мен незаменим съсед и неотменен брат на албанския народ и че изпитвам специално уважение към министър-председателя на Гърция“, написа Рама.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Еди Рама Гръцки медии Платон и Аристотел Албания и Гърция Дипломатически инцидент Джон Дефтериос Обединени арабски емирства
Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

