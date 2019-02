Десетки палячовци със залепени червени носове се стекоха в Лондон, за да отдадат почит на британския баща на съвременния клоун - Джоузеф Грималди, живял от 1778 до 1837 година, предаде Франс прес.

Големи и малки на ръст, с огромни чепици и големи папионки на врата, смешниците се събраха в църквата Вси Светии в източната част на британската столица. Храмът беше украсен за случая с цветни балони и фенери.

Тази церемония по традиция е посветена на най-известния сред британските клоуни и се провежда от 1940 година. Палячовци от Канада, Ирландия, Франция, Шотландия и други краища на света бяха дошли да се преклонят пред легендата Грималди.

Присъстваха всякакви клоуни - циркови, театрални, улични, празнични и др. като някои от тях пристигнаха с едноколесни велосипеди.

Пъстроцветната церемония събра пред църквата стотици фенове на цирковото изкуство, които получиха автографи. Фотографи от цял свят увековечиха събитието.

Джоузеф Грималди дебютирал като клоун още на 3-годишна възраст. Той е бил най-популярният палячо в началото на 19 век, като е играл в пантомими на лондонската театрална сцена.

Гримираното му бяло лице се превръща в стандарт за последователите му през вековете. Грималди умира на 58-годишна възраст в Айлингтън в северната част на Лондон.

There is a tradition that began in 1946 for clowns to gather at Holy Trinity Church in London on Feb 3 for a memorial to Joseph Grimaldi (1778-1837), a #clown & #mime. Clowns are still called "Joey" after Grimaldi. Join the celebration wherever you are. #mimeyear #OTD #OnThisDay pic.twitter.com/cIdqnBPrGt