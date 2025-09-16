Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век

"Всичко или нищо": Съдебната битка на Меган Маркъл със сестра ѝ за клевета е решаваща

З ащо 21-и век носи толкова много екзистенциални заплахи? Лорд Мартин Рийс, 15-ият кралски астроном на Великобритания и почетен професор по космология и астрофизика в Кеймбридж, пред Times Evoke за екзистенциалните рискове и търсенето на живот в Космоса.

Причината е в злоупотребата с технологии и в глобалната взаимосвързаност. Днес светът е свързан по безброй начини - чрез електронни мрежи и пътувания. Затова пандемия може да се разпространи глобално, което не е било възможно в миналото. Освен това самите технологии носят опасности, ядрените оръжия могат да унищожат цивилизацията, изкуствено създадени вируси могат да станат по-смъртоносни, а изкуственият интелект може да бъде пагубен.

Дори срив в електрическата мрежа може да доведе до социален колапс - липса на храна, вода, комуникации. 99% от интернет минава през подводни кабели, а авиационният контрол зависи от глобални системи. Съвременната инфраструктура е изключително уязвима.

"Хората не са върховният продукт на еволюцията"

Земята съществува от 4,5 милиарда години, а Слънцето има още около шест милиарда преди да угасне. Няма причина да мислим, че ние сме крайният резултат на еволюцията. Може би сме последният етап на дарвиновата еволюция на Земята, но бъдещата ще бъде това, което наричам "светски интелигентен дизайн" - машини, създаващи по-добри машини. В рамките на век хората могат да се изменят по-бързо, отколкото милиони години биологична еволюция биха позволили.

"Марс няма да бъде Планета Б"

Всичко в Космоса се прави по-добре от роботи. Въпреки това милиардери може да изпратят хора на Марс в следващите 20–30 години. Те ще живеят трудно, под куполи или в пещери, но ще имат достъп до генетични модификации и кибернетични технологии. Това може да доведе до създаване на постчовешки интелект.

Но е погрешно да се мисли, че можем да избягаме от проблемите на Земята, като се преселим на Марс. Дори най-тежката климатична криза на Земята е по-лесна за овладяване, отколкото да направим Марс обитаем.

"Науката напредва бързо - обществото трябва да бъде въвлечено"

Астрономията и екологията се радват на обществен интерес, но изследвания като модификации на вируси или напреднал изкуствен интелект пораждат страх. Нужно е обществото да разбира не само чудесата на вселената, но и рисковете от новите технологии. Регулациите трябва да бъдат строги, за да ограничават опасните експерименти.

"Бъдещето е по-непредсказуемо от всякога"

Преди 50 години никой не би предвидил днешните технологични и екологични предизвикателства. В Средновековието хората строели катедрали с хоризонт от век, сигурни, че животът на техните внуци ще бъде подобен. Днес знаем, че животът след 50 години ще е съвсем различен, но не знаем какъв.

"Най-вълнуващото откритие?"

Осъзнаването, че повечето звезди имат планети около себе си, както Слънцето има Земята, Венера, Марс, Юпитер. Много от тези планети приличат на младата Земя. Това прави небето много по-интересно, защото възниква най-големият въпрос: има ли живот там?

В следващите 20 години може да получим доказателства за съществуването на живот, дори само растителен, на планета около друга звезда. Нашите потомци ще научат дали има живот отвъд нас, ако дотогава не сме унищожили себе си.