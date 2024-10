Заради призраците от миналото си: Джъстин Бийбър „не вярва“ на хората около себе си

Д жъстин Бийбър трудно се доверява на хората около себе си - и се изолира от някои, които са му близки от десетилетия, съобщиха източници на Page Six.

Бийбър, който се превърна в световен феномен с хита си „Baby“, сега е на 30 години, женен и баща на новороден син.

Но последните публични изяви на певеца накараха феновете и дългогодишните му приятели да се притеснят.

Justin Bieber ‘doesn’t trust’ everyone around him as he’s haunted by the ghosts of his past https://t.co/WwWsWDVUOf pic.twitter.com/eIUsuZDvPq

Вътрешни лица твърдят, че звездата се бори с призраците от миналото си. Освен това Бийбър е въвлечен в ареста Пъф Деди, тъй като се появиха тревожни видеоклипове, на които скандалният музикален магнат се появява по телевизията заедно с тийн идола.

„Вярвам ли, че той е замесен в някаква глупост? Да“, казва пред Page Six един от представителите на индустрията, който от години работи с екипа на Бийбър.

„Той беше тийнейджър. Беше най-голямата поп звезда в света. Всички се притесняваха за него и не знаехме дали ще оцелее. Хората се възползваха от всичко, което правеше. Джъстин направи някои наистина луди неща и отчужди хората около себе си. Той не им вярва.“

Сега миналото приятелство на Бийбър с Пъф Деди, който е арестуван за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и транспортиране с цел проституция - е подложено на проверка заради видеоклиповете.

В един от тях Деди, застанал до 15-годишния Бийбър, казва пред камерата: „Той има 48 часа с Деди, къде прекарваме времето си и какво правим, не можем да разкрием. Но това определено е мечтата на едно 15-годишно дете ... през следващите 48 часа той е с мен и ще се развихрим напълно.“

