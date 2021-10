Туркинята Рюмейса Гелги e най-високата жена в света

Н ай-високата жена в света Рюмейса Гелги иска да използва рекорда си, признат тази седмица от Гинес, за да привлече вниманието към различните, съобщи Ройтерс.

Със своите 2,15 м, Рюмейса Гелги винаги се е откроявала.

Тя е родена със синдром на Уивър - рядко генетично заболяване, което предизвиква бърз растеж и някои аномалии.

ICYMI: Rumeysa Gelgi was confirmed as the world's tallest woman at just over 7 feet 👇

"Да си различен не е толкова лошо, колкото си мислите“, казва 24-годишната Гелги, подпирайки се гордо на проходилка. „Може да донесе неочакван успех".

Това е вторият ѝ световен рекорд, след като през 2014 г., когато беше на 18 години, беше призната за най-високата тийнейджърка в света.

In pictures: Rumeysa Gelgi (24) of Turkey, at 7.07 feet tall, has been confirmed as the world's tallest living woman by Guinness World Records. Gelgi, who lives in the Safranbolu district of Karabuk province, has a condition called Weaver Syndrome, which causes accelerated growth pic.twitter.com/nDvPCNc90I