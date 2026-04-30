Любопитно

Мерил Стрийп първоначално отказала култовата роля в „Дяволът носи Прада“

Актрисата призна, че е била готова да се пенсионира, но е поискала повече пари, знаейки, че филмът ще е хит. Сега, 20 години по-късно, Стрийп се завръща за продължението на класиката, в което ще видим още Лейди Гага и звезди от „Бриджъртън“

30 април 2026, 11:36
Мерил Стрийп първоначално отказала култовата роля в „Дяволът носи Прада“
Източник: БТА/AP

М ерил Стрийп разкри, че е била на косъм да откаже ролята в „Дяволът носи Прада“ и че е „удвоила“ искания от нея хонорар, преди да приеме една от най-значимите роли в кариерата си преди десетилетие.

76-годишната актриса сподели, че е „разбрала, че филмът ще бъде хит“, веднага щом е прочела сценария. „Помислих си: „Това е страхотен сценарий“. Обадиха ми се и ми направиха предложение, а аз казах: „Не, няма да го направя“. Знаех, че ще бъде хит, и исках да видя дали ще удвоят искания от мен хонорар, а те веднага се съгласиха“, разказа тя на водещата Джена Буш Хейгър, която участва във филма, в предаването „Today“.

„Дяволът носи Прада“ е базиран на едноименния роман Лорън Уайзбъргър от 2003 г. Филмът излезе през 2006 г. и постигна както комерсиален, така и критически успех, като спечели 326,7 млн. долара по целия свят и донесе на Стрийп „Златен глобус“ за най-добра актриса в комедия, съобщи „Индипендънт“.

Режисиран от Дейвид Франкъл, филмът проследява Андреа „Анди“ Сакс (Ан Хатауей), която получава работа при Миранда Прийстли (Стрийп), безпощадният редактор на голямо модно списание в Ню Йорк. Смята се, че образът на Прийстли е бил поне отчасти вдъхновен от главният редактор на Vogue Анна Уинтур, за която Уайсбергер е работила като лична асистентка.

Мерил Стрийп, която е била на 56 години, когато ѝ е предложена ролята във филма, заявуи че ѝ е отнело толкова време през петдесетгодишната ѝ кариера, за да „разбере, че мога да го направя, че можеш да поискаш това, което желаеш“.

„Бях сигурна, че ще бъде хит и че имат нужда от мен. Исках го, но ако те не искаха да го направят, бях готова да се примиря, защото съм на възраст. Бях готова да се пенсионирам, но това беше урок. Беше чудесен начин да започнем, така че бях в добро настроение, когато стартирахме“, каза тя.

Две десетилетия след излизането на оригиналния филм, основният актьорски състав се завръща за предстоящото продължение. В „Дяволът носи Прада 2“ Миранда се сблъсква с бившата си асистентка, превърнала се в съперничка, Емили Чарлтън (Емили Блънт), заради ограничените рекламни бюджети в западащия свят на печатната журналистика. Ан Хатауей отново влиза в ролята на Анди, а Стенли Тучи се завръща като дясната ръка на Миранда, Найджъл Киплинг.

Тучи се съгласи, че „Дяволът носи Прада“ се е превърнал в „класика“. „Той остава актуален и изглежда, че хората не могат да ни се наситят. Ето ни и нас“, заяви той.

По повод продължението Стрийп добави, че разговорите за него са започнали още през 2009 г., но „всички чакахме, докато не се появи онази добра идея“.

„Имаше много идеи. Но сякаш светът трябваше да се промени по този начин, за да може Алайн [Брош Макена], която написа оригинала, да получи нова идея, която да има смисъл. Тези хора трябваше да се изправят пред това, което се случва в света на журналистиката, издателската дейност и политиката. Всичко като че ли се обърна. И е страхотно, че в това се криеше една история“, сподели тя.

Сред новите попълнения във франчайза са Кенет Брана, Луси Лиу и звездата от „Бриджъртън“ Симон Ашли. През октомври Леди Гага беше забелязана на снимачната площадка на филма, но ролята ѝ остава неизвестна.

„Дяволът носи Прада 2“ излиза по кината по целия свят на 1 май.

Източник: БГНЕС    
НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

Депутат 241: Първото куче-водач в парламента

Депутат 241: Първото куче-водач в парламента

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

pariteni.bg
Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

carmarket.bg
Петролът отново тръгна нагоре
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Последни новини

Военни изтребители прелетяха над стадион в Турция по време на мач

Военни изтребители прелетяха над стадион в Турция по време на мач

Свят Преди 15 минути

Кадрови промени настъпиха след напрежение по време на Купата на Турция

Измами с имоти на Халкидики - мними брокери от Балканите предлагат чужда собственост

Измами с имоти на Халкидики - мними брокери от Балканите предлагат чужда собственост

Свят Преди 24 минути

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им

,

Експеримент с гигантски атоми симулира най-смразяващия сценарий за края на Вселената

Любопитно Преди 41 минути

Учени потвърдиха теоретичните прогнози за това как би протекло разпадането на „фалшивия вакуум“ – процес, който може да пренареди Космоса мигновено

<p>Какво каза д-р Михаела Доцова от трибуната на НС</p>

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

България Преди 48 минути

По-рано тя беше избрана за председател на НС

Непредсказуеми играчи се впускат в The Floor тази неделя

Непредсказуеми играчи се впускат в The Floor тази неделя

Любопитно Преди 52 минути

Кои участниците ще изненадат всички, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

Твърде опасен за хората? Защо OpenAI скри новия си супермодел GPT-Rosalind

Твърде опасен за хората? Защо OpenAI скри новия си супермодел GPT-Rosalind

Свят Преди 56 минути

Новият AI модел, насочен към биотехнологиите и науките за живота, значително превъзхожда настоящите им публично достъпни модели в задачи по химия и биология, както и при проектирането на експерименти

<p>Юрист поема председателското място в 52-рото Народно събрание</p>

Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

„Тъмният орел“ към Близкия изток: САЩ готвят хиперзвуков удар срещу Иран

Свят Преди 1 час

Bloomberg: Пентагонът обмисля първото в историята разгръщане на хиперзвуково оръжие зад граница

Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“

Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“

Любопитно Преди 1 час

„Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение

,

„SOS Разтребители“ започва на 19 май по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Телевизията представя нов авторски риалити формат

s

Какво означава добра оферта, ако не гледаме само цената на кВтч

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Най-добрата оферта не е просто най-ниската цена, а най-ясната рамка за разхода

s

7 въпроса, които всеки бизнес трябва да си зададе преди нов договор за ток

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Цената е само началото — важни са и условията, рискът и предвидимостта.

Как да сменя доставчика си на ток без излишна бюрокрация?

Как да сменя доставчика си на ток без излишна бюрокрация?

Енергията на бъдещето Преди 1 час

По-добри условия, повече контрол и ясен процес, без опашки, папки и административен хаос

.

Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Любопитно Преди 1 час

Напитката е ферментирала на МКС при условия, симулиращи лунна гравитация. Бутилката от едва 100 мл бе закупена от анонимен купувач, а производителят вече крои планове за истинска пивоварна на Луната до 2050 г., за да радва бъдещите колонизатори

,

Надежда за живот: Медици от няколко болници обединиха сили, за да спасят 9-годишно дете

България Преди 2 часа

Въпреки огромния риск и минималния ефект от химиотерапията, лекарите извършиха сложна операция на 9-годишно дете с рядък сарком. След обединените усилия на ВМА, „Пирогов“ и „Света Анна“, малкият пациент вече се възстановява у дома

Президентът на Република България Илияна Йотова в парламента в първия работен ден на 52-рото Народно събрание

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

България Преди 2 часа

"Служебното правителство се справи, успя да спре покупкопродажбата в изборния процес. Направи много за да спре купения вот, но с купения вот се изправиха най-много гражданите, като излязоха да гласуват", категорична беше българският президент

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Цветомир от Hell’s Kitchen: Искаме дете с приятелката ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

На добър час: Дара заминава за „Евровизия“ във Виена

Edna.bg

Левски спори с гръцки и руски грандове за хърватски защитник

Gong.bg

Не е само стадионът - Левски с мащабни планове за нова база

Gong.bg

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Nova.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва, избраха председател (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg