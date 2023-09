Заподозряха Ким Кардашиян във флирт с футболист

К им Кардашиян прекарва много време в компанията на американския футболист Одел Бекъм-младши.

Запознати твърдят, че напоследък те са се сближили. Според слуховете двойката също е била забелязана заедно през май: според свидетели те са били заедно в хотел "Риц-Карлтън".

Kim Kardashian and NFL football player Odell Beckham Jr. are 'hanging out.' People Magazine pic.twitter.com/kPlKHgayxd — Kulture news (@KnewsDigital) September 20, 2023

Новините за срещите им дойдоха след неотдавнашни слухове за афера на Ким с бившия съпруг на Жизел Бюндхен Том Брейди, които не бяха потвърдени: вътрешни хора казаха, че те са просто приятели. Източникът на Daily Mail обаче съобщава, че е твърде рано да се говори за сериозна връзка, тъй като Ким не е готова за пълноценен роман.

Kim Kardashian has claimed another football player off waivers....https://t.co/BX4tb9UFxp — TPS (@TotalProSports) September 20, 2023

„Тя не се среща сериозно с никого в момента, но е отворена да намери отново любовта, ако срещне правилния човек. Основният ѝ фокус в момента е върху децата и бизнеса ѝ.“

Наскоро Одел се раздели с приятелката си, моделката Лорън Ууд, от която има едногодишно дете. През 2021 г. Ким Кардашиян се разведе с Кание Уест, от когото има четири деца, на фона на психологическите проблеми на рапъра: той страда от биполярно разстройство.

According to insiders, Kim Kardashian is dating with football player Odell Beckham Jr. pic.twitter.com/1ERMJFYWZy — Daily Narrate (@DailyNarrate) September 20, 2023

След раздялата тя се среща с комика Пийт Дейвидсън в продължение на девет месеца, за което по-късно съжалява: в едно интервю тя каза, че е влязла във връзка твърде рано и е донесла на Дейвидсън „много болка“. Тя каза, че връзката я е "отклонила" от развода.

„Това ми помогна да откъсна мислите си от всички тези неща, но бягството е грешният начин“, каза тя. Ким също каза, че ѝ е било трудно да излиза, защото е била "в очите на обществото" и намекна за таен роман с неназован мъж.