В прозрачен тоалет: Ким Кардашиян купонясва на концерт на Ъшър

К им Кардашиян се облече в най-доброто си облекло, за да присъства на концерт на Ъшър с приятелките си и сестра си Клои Кардашиян в края на април.

Реалити звездата сподели нови снимки от момичешката вечер в Instagram, на които е облечена в прозрачен черен топ с хоризонтални ивици и дълга пола.

„Най-накрая успяхме!!! Нощите във Вегас понякога са добри за душата!!!!“, възхити се Ким в Instagram, показвайки снимки, на които излиза от частния си самолет с приятелките си и сестра ѝ.

Kim Kardashian dresses in sheer ensemble for Usher concert https://t.co/ESq8COzl7h pic.twitter.com/enmRfUVvDx

42-годишната звезда от „Kardashians“ съчета дръзкия, полупрозрачен комплект с предпочитаните си прозрачни токчета и пусна дългата си коса на пищни вълни за концерта.

Pictured is @KimKardashian at an @Usher concert in Las Vegas, Nevada recently with her friends & family! pic.twitter.com/aKMF9S8YsV