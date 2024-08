Започва филмовият фестивал във Венеция

Ф илмовият фестивал във Венеция ще бъде открит с продължението на филма „Бийтълджус“ на Тим Бъртън и силно звездно присъствие за бляскавото състезание, предаде АФП.

Лейди Гага, Джордж Клуни, Даниел Крейг, Джулиан Мур и Брад Пит са сред известните личности, които се очаква да присъстват в италианския град за тазгодишното издание за най-дълго продължаващия фестивал в света, известен като „La Mostra“.

Пристигайки с водни таксита през Венецианската лагуна за десетдневното събитие, звездите ще върнат малко холивудски блясък към почитания фестивал след ниско бюджетно издание миналата година заради стачката в Холивуд.

Първа е премиерата на филма без конкуренция „Бийтълджус 2“, в който участва Майкъл Кийтън в ролята на предизвикващия хаос демон заедно с Уинона Райдър, Катрин О'Хара и Моника Белучи.

На 29 август погледите ще бъдат насочени към Анджелина Джоли в ролята на Мария Калас в „Мария“, биографичният филм на Пабло Ларайн за измъчения живот на оперната дива.

Той е сред 21 международни филма борещи се за най-голямата награда „Златен лъв“, която ще бъде връчена на 7 септември.

„Не е имало такова последователно присъствие на звездни актьори от толкова много държави може би от повече от 20 години“, заяви директорът на фестивала Алберто Барбера. Според него това присъствие „може да бъде полезно“ за привличане на внимание към филмите.

Много очакван е мрачният психологически трилър „Жокера: Лудост за двама“, продължение на печелившия филм от фестивала във Венеция на американския режисьор Тод Филипс, базиран на героите от „Ди Си Комикс“, чието действие се развива в суровия Готъм Сити.

В продължението се завръща Хоакин Финикс, който спечели „Награда на Академията“ за своята роля на проваления клоун с психично заболяване. Този път той ще си партнира с Лейди Гага в ролята на Харли Куин.

Даниел Крейг участва във филма „Queer“ на италианеца Лука Гуаданино, адаптация на романа на Уилям Бъроуз, чието действие се развива през 40-те години на XX век в Мексико сити. В „The Order“ на австралийския режисьор Джъстин Курзе играе Джуд Лоу в ролята на агент на ФБР, разследващ превъзходството на бялата раса в северозападната част на Тихия океан.

Испанецът Педро Алмодовар се завръща с първия си пълнометражен филм на английски език „The Room Next Door“ с участието на Мур и Тилда Суинтън.

Nicole Kidman has still not seen ‘Babygirl,’ and she’s not sure whether the Venice Film Festival premiere next week will be the place to do it.



“I’m like, That’s a high-wire act,” she tells VF. “I’m not sure I have that much bravery.”https://t.co/Ts6yGKVgne