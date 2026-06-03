Какво е „Годзила Ел Ниньо“ и защо тревожи учените по света

С ветът може да е на прага на екстремно метеорологично явление тип "Годзила Ел Ниньо", което според експерти е способно да предизвика икономически сътресения, миграционни вълни и политическа нестабилност в различни части на планетата, пише The Telegraph .

"Ел Ниньо", океанска гореща вълна, която се появява два до три пъти на десетилетие, се засилва в Тихия океан около екватора и се очаква да достигне своя пик през септември, предупреди Световната метеорологична организация (WMO) към ООН.

Топлото океанско течение ще повлияе на метеорологичните модели по света и ще увеличи риска от суши в Австралия, както и в южните части на Азия и Африка. Същевременно ще повиши вероятността от мощни бури и проливни валежи в части от Северна и Южна Америка.

Но според специалистите сушите и бурите може да се окажат само част от проблема. Те предупреждават, че това може да бъде най-силният "Ел Ниньо", регистриран досега, с още по-тежки последици, включително наводнения, свлачища, горски пожари, глад, конфликти и миграция.

Очакваната сила на явлението накара някои метеоролози да използват термина "Годзила Ел Ниньо", по аналогия с гигантското чудовище, появявало се в десетки филми.

"Ел Ниньо" предизвиква климатични бедствия от векове. Смята се например, че е допринесъл за разпадането на древната цивилизация Моче в Перу през VIII век.

В момент, когато глобалните вериги за доставки и геополитическата обстановка са особено уязвими, възниква въпросът: какво би означавал един "Годзила Ел Ниньо" за света?

Нарушаване на доставките на храни

Според експертите "Ел Ниньо" ще разстрои световните хранителни системи чрез суши и наводнения, което ще доведе до рязко покачване на цените на храните и ще задълбочи съществуващите проблеми във веригите за доставки.

Фермерите вече се борят с високите цени на торовете заради затварянето на Ормузкия проток, който преди войната е бил маршрут за транспортиране на почти една трета от световните торове.

Д-р Майк Ривингтън от Института "Джеймс Хътън", който изследва хранителното производство, заяви, че подобно натрупване на кризи може да усили инфлационния натиск и да създаде както "печеливши, така и губещи".

"Държавите ще се стремят да се подсигурят и ще увеличават резервите си. Пазарите ще реагират и цените ще се повишат", каза той.

Според него отслабването на индийския мусон например може да намали производството на зърнени култури.

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"Всеки път, когато има шок или екстремно климатично явление, устойчивостта ни към следващото намалява. Налага се да тичаме все по-бързо само за да останем на едно място по отношение на производството на храни", добави Ривингтън.

Исторически "Ел Ниньо" често е бил свързван с мащабни продоволствени кризи. Гладът от 1877 - 1878 г., изострен от тежки климатични условия, е отнел живота на милиони хора в тропиците и е разкрил дълбоките неравенства в световната хранителна система.

По-скоро, по време на мощния "Ел Ниньо" през 2015 - 2016 г., Южна Африка преживя една от най-тежките суши от десетилетия. Валежите в ключови райони рязко намаляха, реколтата от царевица се срина, а страната беше принудена да внесе милиони тонове зърно, което доведе до скок на цените на храните.

Експертите настояват за предварително планиране, за да бъдат избегнати тежки недостиги и ценови шокове.

"Пазарите могат да проявят самоконтрол и предпазливост, като не задържат ресурси и обмислят как да освобождават резерви, за да гарантират постоянен поток от храни", подчерта Ривингтън.

Засилване на миграцията

Според специалистите тежките суши, предизвикани от "Ел Ниньо", могат да доведат до миграционни вълни, особено в региони, където населението зависи от дребно земеделие за собственото си оцеляване.

Въздействието обаче е различно в отделните части на света.

В Източна Африка явлението често носи повече валежи от обичайното, което води до наводнения, разрушени домове и разселване на стотици хиляди хора.

За разлика от това, така нареченият "сух коридор" в Централна Америка, който обхваща части от Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор и Никарагуа, обикновено преживява тежки суши през годините на "Ел Ниньо".

Провалените реколти и недостигът на храна могат да унищожат селските общности и да принудят много земеделци да се насочат към градовете в търсене на работа.

Според професор Пол Беренс, еколог от Оксфордския университет, повечето климатично обусловени миграции се случват вътре в отделните държави, а не през граници.

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"Хората обикновено не искат да напускат родината си. Нещата трябва да станат наистина много лоши, преди да се решат да се преместят", обяснява той.

Сирия често се посочва като изключение. Продължителната суша между 2006 и 2010 г. опустоши селскостопанския сектор на страната. Тя предизвика масови провали на реколтата и унищожи големи стада добитък в североизточните земеделски райони.

Смята се, че около 1,5 милиона души са били принудени да напуснат селските райони и да се насочат към Дамаск, Алепо, Хомс и други градове, което допълнително натоварило и без това претоварените урбанизирани центрове.

Макар сушата да е имала различни причини, изследователите посочват "Ел Ниньо" като един от факторите, повлияли върху регионалния климат.

Малко след това избухна гражданската война в Сирия.

Продължилият 14 години конфликт доведе до разселването на над 1,3 милиона сирийци из Европа.

Изостряне на конфликтите

Експертите предупреждават, че екстремните климатични условия, свързани с "Ел Ниньо", могат да увеличат нестабилността в държави, които и без това са уязвими.

В активни конфликтни зони доставката на хуманитарна помощ и достъпът до вече ограничени природни ресурси могат да бъдат допълнително затруднени, а в някои случаи дори използвани като оръжие от воюващите страни.

В Йемен например водната инфраструктура многократно е била повреждана или прекъсвана по време на конфликта.

Достъпът до станции за обезсоляване, помпени съоръжения и местни водоснабдителни мрежи често е бил предмет на спорове, оставяйки цели общности изложени на риск от недостиг на вода.

Сред най-застрашените райони са части от региона Сахел, който се простира от западния до източния бряг на Северна Африка, южно от пустинята Сахара, и който през последните години се превърна в център на насилствен екстремизъм.

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Полусухият регион, страдащ от суши от векове, отдавна се сблъсква с продоволствена несигурност, разселване на населението и разпространение на тероризъм. Силен "Ел Ниньо" би могъл допълнително да засили натиска върху хранителните и водните ресурси.

В Източна Африка променящите се валежни модели вече принуждават отдалечени общности да преместват стадата си в земеделски райони, което увеличава конкуренцията за земя и вода.

"Ел Ниньо" може също така да подхрани конфликтите чрез увеличаване на набирането на бойци в въоръжени групировки.

В страни като Южен Судан и Мали земеделието и животновъдството формират по-голямата част от икономиката. Когато сушата унищожи реколтата и добитъка, това води до масова безработица сред младите мъже.

Никой не може да предвиди с абсолютна точност кои ще бъдат печелившите и губещите от "Ел Ниньо" през 2026 г. Но според предупрежденията на експертите последствията ще бъдат широкообхватни и за някои хора също толкова плашещи и опасни, колкото самата Годзила.