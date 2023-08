"Закуска в Тифани": Култова рокля на Одри Хепбърн се предлага на търг

К ултова рокля, носена от Одри Хепбърн във филмовия шедьовър "Закуска в Тифани", ще бъде предложена на търг, а цената й се очаква да достигне £235 000.

Единствената по рода си копринена рокля е специално изработена за хитовия филм от 1961 г. и цялата е покрита със златни пискюли.

Роклята е без ръкави с изпъкнало деколте и дължина до коляното, като към нея има розов копринен колан

Във филма Холи Голайтли съчетава роклята с ярко розова тиара за вечерно излизане в Ню Йорк с богатия ерген Хосе да Силва Перейра.

Audrey Hepburn's iconic Breakfast at Tiffany's Givenchy gown expected to sell for £235,000 at auction in Beverly Hills - but fashion fans are all saying the same thing https://t.co/zkHnE8nuhl pic.twitter.com/Jmgx5P5m98 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 8, 2023

През септември дизайнерската рокля ще се появи обявена за търг към аукционната къща Julien Auction's Legends: Hollywood & Royalty.

Търгът ще се проведе в Бевърли Хилс, Калифорния, в продължение на три дни.

Някогашната наситено розова рокля, вече избледняла с годините, последно била продадена за £150 000 от Christie's през 2007 г.

По-рано тази седмица акаунтът за поп култура в Инстаграм - Diet Prada, сподели подробности за продажбата със своите 3,4 милиона последователи.

Audrey Hepburn hot pink cocktail dress by Hubert de Givenchy worn by Audrey Hepburn (their muse) for breakfast at Tiffany’s 1961 pic.twitter.com/C8zvLuqVpt — bezh (@HermesDolls) July 21, 2023

Публикацията натрупа почти 40 000 „харесвания“ през първите 24 часа, но феновете на модата се пошегуваха, че търгът трябва да се пази в тайна от Ким Кардашиян.

Миналата година риалити звездата беше критикувана за това, че носеше емблематичната рокля с кристали на Мерилин Монро на MET Gala в Ню Йорк.

Покойната холивудска звезда носеше прилепналата рокля, създадена от Жан Луис, докато пее „Честит рожден ден“ на Дж. Ф. Кенеди по време на гала вечеря през 1962 г.

42-годишната риалити звезда разкри, че трябвало да свали 16 килограма само за три седмици, за да се вмъкне в роклята. Твърди се, че по-късно когато роклята била върната в музея в Калифорния едната презрамка била скъсана.

След събитието се оказало, че Ким не успяла да закопчае напълно ципа на роклята и била принудена да я остави леко отворена на гърба си - което прикрила с кожен шал.

Един последовател коментира: „Пазете я от Ким К.“

Whomever allowed Kim Kardashian to wear Marilyn Monroe’s iconic dress is a fool, Kim Kardashian will never be in the iconic status as Hollywood starlet Marilyn Monroe. Ever!🧐 https://t.co/66ODAC5kN5 — 🇺🇸 DeborahLynnDiaz 🇺🇸 (@DeborahLynnDiaz) July 22, 2023

Друг се пошегува: „Никой да не казва на Ким Кардашиян. Не можем да й позволим да унищожи още един моден артефакт.“

Междувременно трети каза: „Пазете тази рокля от Кардашиан на всяка цена!“

Други обаче се натъжиха, когато видяха, че роклята вече не е в яркия й розов нюанс.

„Тъжно е, че не е била запазена достатъчно добре досега“, пише един. „Изглежда, е била изложена на светлина. Толкова е избледняла.“

По подобен начин друг попита: "Защо тази рокля изглежда така, сякаш е била оставена на слънце от 1961 г. досега?"

Одри Хепбърн, която почина от рак на дебелото черво през 1993 г., работила в тясно сътрудничество с Юбер дьо Живанши през цялата си филмова кариера.

Двамата се срещат за първи път през 1953 г., когато холивудската актриса се появила в студиото му в Париж, за да обсъдят възможността за проектиране на костюмите за филма, който снимала тогава - „Сабрина“.

remembering the first and arguably most iconic designer-muse pairing, hubert de givenchy and audrey hepburn’s 40 year lasting friendship that changed the world of fashion forever in honor of the late, great movie star’s birthday pic.twitter.com/BF7ml1P2pO — ❦ (@saintdoII) May 4, 2023

Хепбърн веднага била пленена от работата на дизайнера, който бил основал своята модна къща само две години по-рано на 25-годишна възраст.

На следващата година актрисата носела едно от неговите творения, когато приела своя Оскар за най-добра актриса във филма „Римска ваканция“.

Одри Хепбърн станала муза на Живанши и творенията му били включени в седем нейни филма - от бялата бродирана рокля, която носила в „Сабрина“ от 1954 г., до алената рокля без презрамки в „Смешно лице“ от 1957 г.

Hubert de Givenchy et Audrey Hepburn, Paris, 1982. pic.twitter.com/rnLQh6k4Wa — Café Littéraire ☕️ (@C_litteraire) April 17, 2022

Тяхната връзка, както лична, така и професионална, продължила до смъртта на Хепбърн. В интервю за Daily Telegraph от 2015 г., Живанши описа отношенията им като „вид брак“. Веднъж Хепбърн описала дизайнера като „моят красив Юбер“.