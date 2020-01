Одри – момичето в „малката черна рокля”

Р оклята бижу, която Одри Хепбърн носи в „Закуска при Тифани”, вероятно е по-известна от самия филм.

Роклята, с която Одри беше облечена във филма беше с проста кройка и привидно семпла, но въпреки това тя направи истински фурор. Защото тази рокля помогна да се роди тенденцията на „малката черна рокля“.

Но Одри Хепбърн е много повече от една „малка черна рокля”.

Audrey Hepburn Style, Black Dress. When one thinks of Audrey Hepburn elegance & beauty come into mind. pic.twitter.com/RmdP04sMuf

Одри е филмова и театрална актриса, балерина и общественичка.

Тя е единствената, която печели 4-те най-значими награди – „Оскар” , „Еми”, „Грами” и „Тони”.

Вижте красиви снимки на Одри Хепбърн в галерията!

През 1999 г. е включена под №3 в класацията на най-големите звезди жени в класическото холивудско кино според Американският филмов институт.

Актьорската ѝ кариера започва с роля в Бродуейска продукция през 1951 година.

След брилянтното си изпълнение получава още една роля, във филма „Ваканция в Рим”, където изиграва образа на Ана.

On this day December 5, 2006 Audrey Hepburn black dress designed by Hubert de Givenchy from film "Breakfast at Tiffany's" auctioned for charity for record £467,200 ($923,187) at Christie's, London. @TicoRomao @cjubarrington @CostumeCinemato @Clothesonfilm @CostumeAwards pic.twitter.com/9ggpZQ5dq9