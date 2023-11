"За мен ще бъде чест да го направя": Зак Ефрон с удоволствие би влязъл в ролята на Матю Пери

З ак Ефрон сподели, че за него би било чест да изиграе покойния Матю Пери на големия екран.

Звездата от "Най-великият шоумен" любезно отговори, след като се заговори, че Пери е казал, че иска Ефрон да го изобрази в биографичен филм за живота му.

"За мен е чест да чуя, че е мислил аз да го изиграя", каза той пред People на премиерата на филма си "Железният нокът" в сряда. "Ще видим. За мен ще бъде чест да го направя."

Zac Efron says he would be hugely honored to play Matthew Perry in a biopic. ❤️🙏 pic.twitter.com/bLopvlF8Io

Ефрон също така сподели, че скърби за своя колега от "Отново на 17", като споделя, че е "съсипан" от смъртта му.

"Той беше мой ментор и заедно направихме наистина страхотен филм", каза Ефрон.

"Гледах от него, научих се на комедиен тайминг от този човек. Искам да кажа, че когато снимахме "Отново на 17", за мен беше толкова сюрреалистично да погледна напред и той да е там, защото съм научил толкова много от него, от целия му живот."

Във филма от 2009 г. Ефрон играе по-младата версия на героя на Пери, Майк О'Донъл.

Приятелката на Пери Атина Кросби - която беше един от последните хора, видени с него преди смъртта му на 28 октомври - по-рано разкри, че е Пери е искал 36-годишният Ефрон да участва в биографичен филм за живота му.

Zac Efron would be ‘honored’ to play ‘mentor’ Matthew Perry in biopic: ‘I looked up to him’ https://t.co/UxxZ8NfcHI pic.twitter.com/HF7LUD0Eyn

"В миналото той бе работил със Зак Ефрон по един филм и каза, че иска именно той да го изиграе като неговата по-млада версия и че скоро ще го помоли да го направи", каза тя пред "Entertainment Tonight" по-рано този месец.

"Той просто очакваше с нетърпение да сподели повече за историята си и за възстановяването си от пристрастяването и наистина да се застъпи за тази кауза, за да помогне на повече хора, така че беше толкова оптимистичен и щастлив за всичко, което искаше да направи."

Тя добави, че Пери е бил "ентусиазиран" за филма и оптимистично настроен за живота, преди да бъде намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис. Той беше на 54 години.

Само 24 часа преди това Кросби е обядвала в хотел "Бел Еър" със звездата от "Приятели".

Zac Efron says he is "devastated" by the loss of Matthew Perry, and it would be "extraordinary" to honor him in a biopic. https://t.co/tUf0sjPirA