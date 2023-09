Загадката на Планета 9: Нови теории и разкрития

Д алечните краища на Слънчевата система са мрачно и далечно царство с особености, които ни убягват. Толкова далеч от светлината на Слънцето, че дори една сравнително голяма планета може лесно да остане незабелязана.

Транснептуновите обекти (ТНО), които са открити там, отвъд орбитата на Нептун, показват някои особени характеристики на групиране, които биха могли да свидетелстват за наличието на скрит свят. Това накара учените да предложат идеята за Планета 9 - голяма земна планета, която се крие далеч отвъд обсега на видимост, съобщава Science alert.

Our solar system's mysterious 'Planet 9' may actually be a tiny, ancient black hole https://t.co/Tu7L80npTH pic.twitter.com/EKanOxOZXz