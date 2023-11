Загадката на клуб "Адски огън": Обладаната от духове тайна на Дъблин

М истичните и окултни места по света винаги са привличали заинтригувани изследователи и любители на странното и чудатото. Такива места има навсякъде около нас, потопени в мъгла от мистерии и ние понякога съвсем нищо не подозираме. Едно такова място битува съвсем близо до съвременния метрополис Дъблин. Името му може да е леко подвеждащо. "Адски огън" (Hellfire) не е модерен диско клуб със склонност към окултното. Това е руина, чиито корени се простират до далечната и забравена история на Ирландия. И така, какви са мрачните тайни заключени в пространство-времето на мистериозния клуб "Адски огън" в Дъблин?

Клуб "Адски огън", проклятия и далечна история

Exploring the Enigma of the Hellfire Club: Dublin's Haunted Secret https://t.co/AIYa9gY2ag — SelineSigil (@SelineSigil9) July 16, 2023



Клубът "Адски огън" на хълма Монпелие е построен през 1725 г. от Уилям Конъли, който бил видна фигура в ирландската политика и богат земевладелец. Политик от вигите, Конъли бил председател на ирландската Камара на общините и имал значително влияние в обществото. Той построил хижата за лятна резиденция, ловна хижа и място за срещи с приятелите му, които били известни с охолния си начин на живот и склонността им да се отдават на различни пороци. Поведението им било, меко казано, противоречиво. Местните подозирали, че на хълма Монпелие се вихрели разврат и окултни практики и скоро започнали да се разпространяват всякакви слухове и по-основно за демонични практики и паранормални явления.

Самото име клуб "Адски огън" не е било уникално за Дъблин. Клубове под това име съществували и в други части на Великобритания през XVIII-ти век. Тези клубове често били свързвани с неморално и скандално поведение, включително прекомерно пиене, хазарт и незаконни дейности. Клубовете на "Адски огън" от епохата били известни със своето пренебрежение към религиозните и обществени норми, което само добавяло към репутацията им на места за разврат и упадък. Но клубът на хълма Монпелие не бил като другите. От самото начало имал ужасно скандална репутация, която преминала в неясни и необясними измерения.

It became home to the Dublin branch of the notorious ‘Hellfire Club’, a London-based hedonistic fraternity for English "gentlemen". William Connolly, an Irish Parliamentary Speaker founded the Montpelier Hill site as a hunting lodge in 1725. pic.twitter.com/sfMIAL8Pwk — Buchanan: Dublin Time Machine (@RobLooseCannon) October 17, 2023

С времето клубът "Адски огън" на Конъли станал един от най-известните и прочути по рода си. Той привлякъл влиятелни и богати членове от елитните кръгове на Дъблин, включително политици, художници, писатели и други видни фигури. Струва си да се отбележи, че докато клубът се свързвал с неморално поведение, степента на действителното участие на неговите членове в свръхестествени или окултни практики не е ясна. Репутацията на клуба за въвличане в окултизма и поклонението пред дявола може да е била плод само на слухове, клюки и сензационни истории, предавани през годините. Въпреки това мистерията си остава.

Демонични ритуали или пищни партита на политици?

Самият клуб "Адски огън" бил основан през 1737 г. от масона Ричард Парсънс, I-ви граф на Рос, и художника и измамник Джеймс Уорсдейл. След време други скандални личности от онова време се присъединили към клуба, включително така наречения „Крал на ада“, Саймън Лътрел, I-ви граф на Кархамптън, Хенри, IV-ти барон Бари от Сантри (който бил съден за убийство и осъден през 1739 г.) и други. Говори се, че членовете се събирали около една маса, оставяйки един празен стол където да седне Дяволът. Смята се, че техният талисман бил черната котка. Но дали са извършвали някакви зловещи практики или не, остава историческа мистерия. Всъщност не е известно до каква степен членовете на клуба използвали сградата, поради отдалечеността на хълма Монпелие. Стигането до него по онова време било още по-трудно, отколкото е днес.

Inside the ruins of the Hellfire club, reputedly one of Dublin's most haunted buildings pic.twitter.com/kuVMv8x9uH — Irish Archaeology (@irarchaeology) February 17, 2018

Все пак асоциациите на клуба "Адски огън" със свръхестественото и паранормалното вероятно са се появили от комбинацията от прословутата му репутация и зловещата атмосфера на самата сграда. Руините на клуба "Адски огън" на хълма Монпелие съдържат архитектурни детайли и дърворезби, които могат да се тълкуват като окултни символи, което добавя към мистиката на сградата. Нещо повече, връзката на клуба със свръхестественото била подсилена от различни истории и легенди за призраци, появявали се там с времето. Има и истории за това как членовете участвали в тъмни ритуали, срещали се с демонични същности или преживявали свръхестествени явления. Подобни истории са увековечили репутацията на клуба Hellfire като място, потопено в мъглите на мрачния мистицизъм.

Древното наследство на хълма Монпелие

Твърди се също, че клубът е обитаван от духове и e прокълнат, защото строителите го издигнали на място където имало праисторически камъни, които представлявали гробница. Камъните били използвани в строителството. Слуховете за проклятие започнали да се разпространяват, когато покривът бил отнесен малко след завършването на строежа. И оттогава нататък хълмът Монпелие винаги имал зловеща репутация, която още повече се затвърдила, когато сградата била ударена от мълния през 1741 г. и била повредена от пожар.

Останките от древните камъни всъщност били открити на мястото през 2016 г. Археолозите разкрили останките от гробница с проход, датираща отпреди 5000 години, като попаднали и на някои ценни и уникални находки. Сред тях били неолитни кремъчни инструменти, глави на брадви и няколко уникални резбовани произведения на изкуството. За съжаление по-голямата част от гробницата се намира под клуба "Адски огън", което прави по-нататъшните разкопки невъзможни. Нещо повече, археолозите твърдят, че гробницата може да е доста подобна на известния Newgrange, което прави невъзможността за разкопки още по-тъжна.

The Hellfire Club Dublin - Montpelier Hill. Bonus content from the Loftus Hall Series just posted and is presented commercial free during this dark week. We're back next weekend with a new show. Photo: fhwrdh (on Flickr) - CC by 2.0 no modifications pic.twitter.com/U2hmrOchYG — Astonishing Legends (@AstonshngLegnds) July 5, 2020

Днес руините на клуба "Адски огън" са историческа и културна атракция. Посетителите могат да разгледат останките от сградата, да се потопят в атмосферата на паранормалната история на клуба.