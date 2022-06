Забелязаха принц Уилям да продава списаниe, осигуряващо доходи на бездомни

П ринц Уилям, втори по ред за наследяване на британския престол, беше забелязан по улиците на Лондон тази седмица да предлага списанието "Big Issue", което обикновено се продава от бездомни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Prince William Secretly Sells Magazines on the Streets of London to Help the Homeless https://t.co/J55yBJcgtB