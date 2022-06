В чест на Елизабет II: Грандиозен концерт с легендарни изпълнители

П леяда от звезди, сред които легендарните Куин, Андреа Бочели, Дюран Дюран, Алиша Кийс и още много други, участваха в концерта в Лондон в чест на платинения юбилей на британската кралица Елизабет Втора, обобщават световните агенции, предаде БТА.

Легендарната британска група Куин с Адам Ламбърт за вокалист откри концерта

с парчето "We Will Rock You", а после продължи с хита си "Don't Stop Me Now".

"Невероятно е, че отново сме тук", заяви китаристът на Куин - Брайън Мей,

20 години след като групата пя на покрива на Бъкингамския дворец за златния юбилей на кралицата и изпълни тогава "God Save The Queen".

Източник: AP/БТА

Последваха изяви на останалите звезди. Концертът приключи след повече от два часа и половина с изпълнението на 78-годишната дива Даяна Рос. Тя заяви, че е напълно очарована, че е била поканена да пее по такъв значим повод.

Концертът се състоя на специално изградена сцена около паметника на кралица Виктория.

Сред публиката бяха около 30 членове на британското кралско семейство, сред които престолонаследникът принц Чарлз и най-големият му син принц Уилям, техните съпруги Камила и Кейт. Уилям и Кейт доведоха и две от трите си деца - принц Джордж и принцеса Шарлот.

По-малкият син на Чарлз - Хари, и съпругата му Меган обаче бяха предпочели да не присъстват

и да празнуват в интимен кръг първия рожден ден на дъщеря си Лилибет.

Публиката на концерта наброяваше 22 000 души, като от тях 10 000 бяха изтеглени с жребий,

а 5000 бяха представители на работниците на първа линия по време на коронавирусната пандемия. Десетки хиляди зрители без билети пък проследиха концерта на огромни екрани на булеварда, водещ към Бъкингамския дворец. На самата фасада на двореца пък бяха прожектирани разнородни кадри и така тя самата стана сцена на светлинно шоу. В небето над палата също имаше прожекции, свързани с кралицата.

Там се появиха, изписани от светлини, типичната за Елизабет Втора чантичка, чаша чай, цифрата 70 и кралски портрет.

Концертът ознаменува приноса на Обединеното кралство към музиката, околната среда, спорта и мюзикъла през 70-те години на властване на Елизабет Втора.

По време на шоуто британският стрийт музикант, артист и хореограф Ашли Банджо и неговата група Дайвърсити организираха истински музикален обзор на годините на управление на кралицата.

Те покачиха адреналина на зрителите на концерта, като изпълниха популярни хитове от всички десетилетия, през които тя е на престола. Сред парчетата бяха "She Loves You" на Бийтълс, "Night Fever" на Би Джийс, "Let's Dance" на Дейвид Бауи, "Spice Up Your Life" на Спайс Гърлс, "What Makes You Beautiful" на Уан Дайрекшън и "Big For Your Boots" на Стормзи.

Принц Уилям припомни в реч по време на концерта, че баба му от дълго време е ангажирана с каузата на опазването на околната среда.

Той припомни коледното послание на Елизабет Втора от 1989 г., в което тя призовава всички страни да работят заедно, за да защитят Земята за "нашите деца и децата на нашите деца". Уилям произнесе и истинска пледоария в защита на планетата на фона на Бъкингамския дворец, върху чиято фасада бяха прожектирани внушителни светлинни ефекти.

След това британският принц Чарлз отдаде по прочувствен начин почит на майка си.

"Ваше Величество, мамо, Вие бяхте с нас в трудните времена за нас. И ни сплотихте, за да честваме моментите на гордост, радост и щастие. Вие се срещахте с нас и говорихте с нас. Вие се смяхте и плачехте с нас и което е най-важно, Вие бяхте тук за нас, през тези 70 години. Вие посветихте целия си живот в служба на нас и Вие продължавате да изпълнявате този свой ангажимент. Ето защо сега ние сме тук", заяви Чарлз.

Той отдаде почит и на баща си, принц Филип, починал миналата година на 99-годишна възраст.

"Татко щеше да хареса това шоу и да се присъедини към нас от все сърце в честванията заради това, което Вие продължавате да правите за Вашата страна и за Вашия народ", каза Чарлз. "Вие продължавате да пишете историята", допълни той, визирайки майка си, която се възкачи на престола на 25-годишна възраст преди 70-години след смъртта на баща си крал Джордж Шести.

Докато Чарлз произнасяше речта си, на стените на Бъкингамския дворец бяха прожектирани кадри с кралицата, които той бе подбрал.

Сред тях бяха ръкостискането на Елизабет Втора с бившия командир на Ирландската републиканска армия Мартин Макгинес, който стана после заместник първи министър на Северна Ирландия, и пътуване с карета на кралицата с бившия южноафрикански президент Нелсън Мандела.

Кралица Елизабет Втора не присъства на концерта заради леко неразположение.

Но тя все пак се появи на него в шеговито видео в приятна компания. Преди началото на музикалната програма бе излъчен видеоклип с участието на Елизабет Втора и мечока Падингтън.

В краткото видео кралицата, известна с тънкото си чувство за хумор, пие чай с мечока, превърнал се в икона на несръчността в детската британска литература. "Честит юбилей, Мадам, и мерси за всичко", казва мечокът Падингтън на Елизабет Втора. "Много мило", му отвръща тя. А после изважда от чантичката си филийка, намазана с конфитюр от портокал, който е любим на мечока. След което споделя, че винаги носи в чантичката си такава филийка с точно този конфитюр, който и тя обича. После кралицата започва да

отмерва ритъма на песента "We Will Rock You" с почукване със сребърната си чаена лъжичка върху порцелановата чаша чай.

Шеговитото видео напомни за видеото, излъчено на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., в което Елизабет Втора се появи с филмовия персонаж Джеймс Бонд.

На концерта бяха излъчени и предварително записани обръщения

на бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, на актьора Даниъл Крейг, превъплътил се на няколко пъти в образа на Джеймс Бонд, на поп легендата Елтън Джон, който изпя по вълнуващ начин песента "Your Song".

Вчера членовете на кралското семейство присъстваха и на различни тържества в различни краища на страната.

Уилям, Кейт, Джордж и Шарлот бяха на още един концерт през деня в замъка в Кардиф, в Уелс. Най-малкият син на кралицата, принц Едуард и съпругата му Софи, пък бяха на тържество в стил 50-те години на миналия век в Белфаст, в Северна Ирландия.

Днес е финалът на продължилите четири дни чествания.

По време на него певецът Ед Шийрън и още около 10 000 изпълнители и представители на въоръжените сили ще участват в парад в Лондон, който ще възпроизведе пътя, изминат от кралицата по време на нейната коронация.

По времето на властването на Елизабет Втора имаше 14 британски премиери и 14 американски президенти.

Берлинската стена бе построена и после падна. Великобритания се присъедини и после напусна Европейския съюз. А едно време мощната Британска империя се разпадна и бе заменена от Общността на нациите, обединяваща 54 страни. Именно тази организация се смята за най-голямото постижение на Елизабет Втора.

Неотдавна допитване на Ипсос показа, че 9 от 10 жители на Обединеното кралство подкрепят кралицата.