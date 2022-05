Принц Уилям игра бадминтон в костюм: Не съм сигурен, че ще вляза в отбора

Н яма маратонки? Това не е проблем за принц Уилям, пишат от списание People, визирайки появата на херцога на Кеймбридж в Бирмингам, където той посети организацията Sports Key.

Британският принц игра бадминтон, въпреки че беше облечен в костюм и носеше официални обувки.

Организацията, която Уилям посети, предоставя редица спортни възможности на млади хора в неравностойно положение.

Rule number one when playing sport on engagements 👇



Blame the shoes…always a good excuse. pic.twitter.com/cdroLnaFl3