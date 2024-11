Забавната реакция на Емили Блънт, когато обявиха съпруга ѝ за най-сексапилния

Д жон Кразински сподели забавната реакция на съпругата си Емили Блънт, след като той беше обявен за най-сексапилния жив мъж от списание People.

Джон Кразински – най-сексапилният жив мъж на планетата

Докато 45-годишният актьор заяви, че е по-скоро шокиран и объркан, че изобщо е получил титлата, той разкри, че 41-годишната му съпруга е на седмото небе от щастие, че има съпруг, обявен за най-сексапилния жив мъж.

Джон призна, че Емили е била „много развълнувана“, когато ѝ е съобщил за това, и дори се пошегувал, че ще облепи къщата им с неговата корица. след като Джон беше обявен за тазгодишния победител, той каза пред People: „Имаше много радост, когато ѝ казах“.

Emily Blunt's hilarious reaction to her husband John Krasinski being named People's 2024 Sexiest Man Alive https://t.co/ZIrW3IFTIR pic.twitter.com/rQQOaRSWm1