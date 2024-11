Джон Кразински – най-сексапилният жив мъж на планетата

А ктьорът и режисьор Джон Кразински беше обявен от сп. "Пийпъл" за "най-сексапилния жив мъж" на планетата за 2024 г., предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Кразински пое титлата от миналогодишния ѝ носител Патрик Демпси, прочул се с ролята си в хитовия сериал "Анатомията на Грей". Сп. "Пийпъл" оповести избора си в "Късното шоу на Стивън Колбер".

People has named John Krasinski the Sexiest Man Alive of 2024. pic.twitter.com/blx1ZwBzGf

В отговор на новината Джон Кразински каза, че "на мига е изгубил съзнание" и че в главата му няма никаква мисъл, освен че може би е "измамен".

"Човек не се събужда просто така, питайки се дали това не е денят, в който ще го поканят да бъде най-сексапилният жив мъж. И все пак това беше денят, в който вие го направихте. Вие наистина вдигнахте летвата за мен", допълни Кразински.

Като актьор 45-годишният Джон Кразински е познат на зрителите с ролята на сардоничен симпатяга в ситкома "Офисът". Той е режисирал и първите два филма от хорър поредицата "Нито звук", главната роля в която изпълнява съпругата му, актрисата Емили Блънт.

Джон Кразински споделя още, че от всички възможности, които е имал като актьор, най-голямо удовлетворение му носи това да бъде истински семеен мъж. По думите му той предпочита да бъде съпруг и баща, който щастливо живее в Бруклин с Емили Блънт и двете им дъщери - 10-годишната Хейзъл и 8-годишната Вайълет.

Кразински и Блънт са семейство от 14 години.

Актьорът и режисьор споделя, че е бил особено развълнуван да съобщи новината на жена си.

Емили Блънт на свой ред се пошегува, че планира да сложи фототапет в къщата им с корицата на Кразински, ако той получи титлата.

"Това е красивото нещо, когато си женен за някого, постоянно се учиш, променяш и развиваш. Аз съм щастлив, че мога да премина през всичко това с нея", каза актьорът и режисьор.

Той продължи да се шегува с титлата си, отбелязвайки, че тя вероятно няма да промени особено положението му в къщата. "Мисля, че това ще ме накара да върша повече домакински задължения", каза Джон Кразински.

Introducing PEOPLE’s 2024 #SexiestManAlive, @JohnKrasinski. 🔥 Pick up your issue on newsstands this week. https://t.co/H792MltVUC



📷: Julian Ungano pic.twitter.com/2rLAbwpRBx