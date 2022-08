Л егендарният режисьор Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо отново ще работят заедно в обещаващ да се превърне в блокбъстър проект, съобщава списание "Варайъти“.

Скорсезе ще режисира филмовата адаптация на книгата на журналиста от „Ню Йоркър“ Дейвид Гран "Залогът: История за корабокрушение, бунт и убийство“( "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder“) за "Ейпъл".

Martin Scorsese's 'Killers of the Flower Moon' will release in 2023



The film follows a 1920s major investigation where a Native American tribe is murdered off one by one after finding oil on their land



The budget is over $200M



