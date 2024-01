За 97 000 долара: Гуинет Полтроу препоръча подарък за Свети Валентин

Г уинет Полтроу е включила престой в Аляска на стойност 97 000 долара в годишния си наръчник за подаръци за Свети Валентин.

51-годишната актриса включи престой в националния парк Денали в списъка си с препоръки за идеалния подарък за 14 февруари на своя сайт Goop, който е печално известен с това, че съветва последователите си да купуват предмети, включително златен вибратор за 15 000 долара.

В наръчника за подаръци на Goop на майката на две деца се казва, че тридневен престой в хижа "Шелдън" за близо 100 000 долара би бил идеалният романтичен подарък, като се добавя: "Кацнала на нунатак на ледника Рут, тази изключително луксозна хижа е определението за бягство от действителността".

Сайтът на Гуинет посочва във въведението към своя наръчник за подаръци от 14 февруари: "Денят на влюбените се оценява зле. Заслужено? Може би отчасти. Но ние все още смятаме, че той има стойност: като ден, в който да приемем любовта в нейните разнообразни и объркани форми и радостта, която хората, които обичаме - и хората, които ни обичат - внасят в живота ни. В този дух сме подредили всички най-добри начини, големи и малки, да ги отпразнуваме и да им се отдадем".

