Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Новият филм на германската режисьорка Валеска Гризебах – „Мечтаното приключение“ („The Dreamed Adventure“) – спечели Наградата на журито на тазгодишното издание на Филмов фестивал в Кан. Успехът има и силна българска следа – лентата е заснета изцяло в България, с български актьори и с участието на родни киноспециалисти.

Филмът е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия, а сценарият също е дело на Гризебах. Снимките са проведени през лятото на 2024 г. в района на Свиленград, съобщиха по-рано от Национален филмов център.

Особен акцент в продукцията е, че всички роли са поверени на български непрофесионални актьори. Във филма участват Яна Радева, Сюлейман Алилов Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова и Тиана Георгиева.

Историята проследява Веска, чийто път в Свиленград се пресича със стар познат – Саид. След кражба на автомобила му двамата се озовават в свят на престъпни връзки и тайни, скрити под повърхността на иначе спокойния граничен град.

Българското участие в проекта не се изчерпва само с актьорския състав. Дизайнът на продукцията е дело на Сабина Христова, а по звука работят Момчил Божков, Атанас Чолаков и Кай Тебел. Зад камерата стои операторът Бернхард Келер, а монтажът е поверен на Бетина Бьолер.

Това е вторият филм на Валеска Гризебах, чието действие се развива в България, след отличения „Уестърн“ от 2017 г., представен в секцията „Особен поглед“ в Кан. Лентата разказваше за група германски работници, които строят язовир край българско село и постепенно влизат в конфликт както с местните, така и помежду си.

Пред изданието Deadline режисьорката споделя, че вдъхновението за „Мечтаното приключение“ идва от разговори с хора, преживели политическите промени в България след 1989 г.

„Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен момент за Европа и колко различни са били последиците за хората след това“, казва Гризебах.

Тя отделя специално внимание и на българския екип: „Особено се гордея с актьорите, които с въображение, смелост и житейски опит вдъхнаха живот на тази история, и най-вече с нашата главна актриса Яна Радева.“