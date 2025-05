Вътре в съзнанието на Марк Твен: Обсебващ автор и арогантен гений

В края на XIX век Марк Твен е, без съмнение, един от най-известните писатели в света. Класики като „Приключенията на Том Сойер“ (1876) и „Животът по Мисисипи“ (1883) затвърждават статута му на културна икона. И все пак, въпреки огромния си успех, Твен кипи от раздразнение при мисълта, че някой може да го критикува.

