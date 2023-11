Втора жена обвини Стивън Тайлър в сексуално посегателство

В тора жена е завела дело за сексуално посегателство срещу фронтмена на рокгрупата „Аеросмит“ Стивън Тайлър, съобщава Пи Ей мидия/ДПА.

Джийн Белино твърди в иска, заведен в Ню Йорк, че е претърпяла „тежък и постоянен емоционален стрес“, след като певецът я е нападнал два пъти през 1975 г. на 17-годишна възраст.

A second woman has sued Aerosmith frontman Steven Tyler, alleging that he sexually assaulted her when she was a teenager. https://t.co/lQ4mZqYjRT