Стивън Тайлър е обвинен в сексуално посегателство над непълнолетна и принудителен аборт

С тивън Тайлър е обвинен в сексуално насилие и умишлено причиняване на емоционален стрес на непълнолетна в ново дело. Посочва се, че Тайлър е принудил момичето да направи аборт.

В съдебния иск Джулия Холкомб твърди, че е започнала сексуална връзка с фронтмена на Aerosmith през 1973 г. Тя била на 14, а Стивън Тайлър на 25 години.

Steven Tyler was granted guardianship of Julia Holcomb when she was 16. She was 15 when they met and he was 26. He bought her drugs and alcohol and eventually she fell pregnant. Again, that is simply not a girl “going out” with somebody much older. She was a child. pic.twitter.com/rQJmLEcNtB