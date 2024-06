Всичко, което трябва да знаете за избелването на коралите и как да го спрем

Какво представлява избелването на коралите?

Кораловото избелване се случва, когато коралите губят ярките си цветове и побеляват. Но включва много повече от това. Коралите са ярки и цветни благодарение на микроскопични водорасли, наречени зооксантели. Зооксантелите живеят в коралите във взаимоизгодни отношения, като всеки организъм помага на другия да оцелее. Но когато океанската среда се промени - например, ако стане твърде гореща - коралите се стресират и изхвърлят водораслите. С напускането на водораслите коралът избледнява. Ако температурата се задържи висока, коралите няма да позволят на водораслите да се върнат и те ще умрат.

(Видеото е архивно: Спасяване на коралите: Как активисти се борят за опазването им)

Как избелването на коралите влияе на хората?

Избледняването на коралите влияе върху поминъка, продоволствената сигурност и безопасността на хората. Кораловите рифове са естествени бариери, които поглъщат силата на вълните и бурите, като осигуряват безопасността на крайбрежните общности. Без тях трябва да разчитаме на изкуствени морски стени, чието изграждане е скъпо, не толкова ефективно и вредно за околната среда. Избледнелите корали също така задълбочават кризата с прекомерния риболов, като премахват звена от хранителната верига и лишават някои видове риби и ракообразни от място за хвърляне на хайвер и развитие. Всеки, който разчита на тези животни като основен източник на доходи или протеини, ще има проблеми. И накрая, туризмът в рифовете носи милиарди долари всяка година и поддържа хиляди работни места. Обезцветените коралови рифове, лишени от великолепни морски видове, застрашават всичко това.

There's currently widespread coral bleaching happening in the Tubbataha Reef.



Our reefs are becoming more vulnerable due to marine heat waves and ocean warming. The time to end fossil fuels is now! #SaveOurSeas #ClimateJusticeNow pic.twitter.com/P0ebjtO0V3