Загубите са драматични: Коралите по крайбрежието на Флорида платиха висока цена

К оралите по крайбрежието на Флорида, САЩ, са платили висока цена за въздействието на изключително силната гореща морска вълна в региона през изминалото лято, сочат предварителни данни от изследване на Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA). За това съобщи АФП.

Учени са изследвали на 64 места на пет коралови рифа в рамките на проект за възстановяване на коралите в района на Флорида Кийс. Проучването е приключило в сряда.

Предварителните данни сочат, че само 22 на сто от близо 1500 описани корала от вида Acropora cervicornis са все още живи. Само в три от изследваните пет места има живи Acropora palmata. Двата вида корали са застрашени от изчезване и сред най-значимите за формиране на кораловите рифове.

В южния коралов риф Лу Кий не е забелязан нито един жив представител на тези видове. Загубите са "драматични", но "оцеляването на коралите в някои други места ни дава надежда", каза пред АФП Кейти Леснески, изследователка в NOAA.

