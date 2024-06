Водолази откриха нещо невероятно в плитките води на Магелановия проток

Ч ервен корал е открит за първи път в южната част на Чили, в Магелановия проток - най-южното и плитко място, където този вид някога е забелязан, предаде АФП, като цитира учени.

Колониите Errina antarctica са открити в обширна защитена морска зона в Националния резерват Kawésqar.

Находката е забелязана от изследователи от фондацията Rewilding Chile и Испанския институт по океанография. Данни за откритието са публикувани в изданието Scientific Reports и са представени сега по повод на Световния ден на океана, който се отбелязва днес, 8 юни.

Chaunacops!!!!! So red in these areas, a squat lobster (“Come at be bro!”), benthic ctenophore tentacles trailing off this bamboo coral, and a closeup of the bamboo polyps where you can see the sclerites. Mayday Guyot off coast of Chile @SchmidtOcean #SalasyGomezRidge pic.twitter.com/85jdmIKIpd