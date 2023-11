Всяка принцеса на "Дисни" представлява различно психично разстройство

"Дисни" е едно от най-големите филмови студия в света. Основната причина за огромния успех на компанията е, че тя прави качествени филми още от края на 30-те години на миналия век. "Дисни" успява да изгради своята развлекателна империя благодарение на успеха на своите анимационни филми, в които се разказва за принцеси, които често трябва да се изправят срещу зъл човек или магически враг, преди да заживеят щастливо. Тези принцеси винаги са се свързвали с публиката, особено с младите момичета и жени, защото винаги са отразявали начина, по който жените са действали в реалния живот, в зависимост от това през кое десетилетие е излязъл филмът.

Истинските жени обаче понякога трябва да се справят с психични разстройства с различна тежест, които могат да бъдат правилно диагностицирани въз основа на техните симптоми. В анимационните филми на "Дисни" някои от принцесите също са проявявали признаци на психично разстройство. Ето 15 от тези принцеси:

Мулан: Ателофобия

Мулан дебютира на големия екран през 1998 г. и филмът всъщност е оценен високо, защото в него женски персонаж се опитва да спаси родината си от зла армия. Това, което много хора може би не осъзнават обаче, е, че Мулан притежава някои характеристики, свързани с психичното разстройство ателофобия.

Човек с ателофобия страда от страха, че никога няма да бъде достатъчно добър, и вярва, че всичко, което прави, е грешно. Обикновено такъв човек си поставя огромни цели, които знае, че никога няма да постигне.

Мулан вижда себе си като изгнаник, защото не иска да бъде покорна съпруга, затова тръгва и се присъединява към армията, за да помогне да се спаси домът ѝ от хуните и да възвърне честта на семейството си. През целия филм Мулан постоянно се прехласва и излиза от пътя си, за да каже и направи правилното нещо. Но в края на филма нито едно от постиженията ѝ няма значение, защото в нейната култура тя все още е просто жена.

Елза: Избягващо личностно разстройство

През 2013 "Дисни" пусна "Замръзналото кралство" - анимационен филм, който завладя света. И за филм, който се занимаваше основно с любовта, споделена между две сестри, той се представи невероятно добре в боксофиса, печелейки над 1 милиард долара.

Елза, по-голямата сестра, страда от избягващо личностно разстройство, което означава, че тя постоянно се чувства неадекватна и некомпетентна. Това означава също, че тя се опитва да се изолира от другите.

Във филма Елза демонстрира тези признаци - през по-голямата част от живота си принцесата се е затваряла в собствената си стая, за да се дистанцира от сестра си, както и от всички останали, живеещи/работещи в замъка на семейството ѝ, заради инцидент, който я е накарал да се страхува от собствената ѝ ледена мафия. По-късно, когато разгръща силата си, тя напуска дома си и за кратко решава да живее в изолация на върха на планина в замък от лед, защото вярва, че никога няма да бъде достатъчно добра кралица в очите на поданиците си.

Анна: Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ)

Анна е по-малката от двете сестрите. За разлика от Елза тя не притежава ледена магия и е далеч по-общителна и любвеобилна. Но Анна изглежда се бори и със СДВХ. Хората с този синдром са известни с това, че вземат бързи решения, без да мислят, не могат да седят спокойно и не могат да се съсредоточат върху едно нещо. Анна демонстрира такова поведение във филма. Например, тя се спъва постоянно, вълнува се от скучни неща като чинии за салата, скача по диваните, говори невероятно бързо и се съгласява да се омъжи за принц, когото е срещнала само няколко часа по-рано.

Алиса: Шизофрения

Цяло поколение хора свързват поредицата "Алиса в страната на чудесата" само игралните филми с участието на Джони Деп, но всъщност "Дисни" притежава поредицата още отпреди 50-те години на миналия век, поради което има анимационния филм от 1951 г.

Във филма Алиса открива врата към друго измерение, където тялото ѝ расте и се смалява по размер, където тя разговаря с говореща гъсеница и летяща котка и където има зла кралица, която наистина иска да я обезглави. Всъщност целият филм прилича на една голяма халюцинация, каквато може да се случи само ако някой е под въздействието на доста силни наркотици или ако страда от нещо като шизофрения.

За да бъде шизофреник, човек ще бъде измъчван или от параноични налудности (като кралица, която се опитва да ви убие), необичайни двигателни функции и/или халюцинации. Това, което прави тази диагноза още по-вероятна, е фактът, че Алиса наистина вярва, че Страната на чудесата и всички хора там са реални.

Мег: Гранично личностово разстройство

Гръцката митология е изпълнена с множество различни истории, в които участват десетки добре познати богове и други митични същества. Именно заради популярността на митологията Холивуд адаптира няколко истории в пълнометражни филми.

Един от тях е филмът на "Дисни" от 1997 г. "Херкулес", който проследява легендарния син на Зевс, който се опитва да попречи на Хадес да превземе планината Олимп. По пътя си Херкулес среща Мегара, известна още като Мег, която отначало служи на Хадес, но в крайна сметка се влюбва в нашия герой.

Мег вероятно страда от т.нар. гранично разстройство на личността, което означава, че може да се наложи да се справя с проблеми със самооценката, промени в настроението и евентуално да се наранява. Но човек с това разстройство също така се страхува да бъде изоставен. Фактът, че Мег се страхува, че Херкулес може да я изостави, е достатъчно доказателство, но тя също така лесно се дразни и е била изоставена в миналото.

Аврора: Голямо депресивно разстройство ()

През 2014 г. "Дисни" пуска на екран "Злодеида" - игрален филм, който преразказва историята на анимационния филм "Спящата красавица" от 1959 г. И в двата филма се разказва за принцеса Аврора, която става жертва на проклятие, което я поставя във вечен сън.

От всички разстройства в този списък това може би е най-трудно за вярване, но наистина има някои признаци, които сочат, че Аврора може да страда от т.нар. голямо депресивно разстройство. Във филма Аврора се разхожда в гората, където се натъква на принц Филип, в когото веднага се влюбва и за когото иска да се омъжи. Но скоро след запознанството им тя научава, че трябва да се омъжи за друг, когото дори не е виждала, което разбива сърцето ѝ.

Хората, които страдат от ГДР, често губят цялата си енергия и не искат да вършат никаква работа или дейност. Освен това не искат да виждат или чуват никого - симптоми, които тя проявява, след като научава за годежа си. Хората с ГДР могат да страдат и от хиперсомния, която ги кара да спят продължително време.

Мерида: Антисоциално личностно разстройство

През 2012 г. "Дисни" пусна филма "Смело сърце", посветен на шотландската принцеса Мерида, която хвърля цялото си кралство в хаос, защото не иска да следва обичая на народа си, според който жените трябва да бъдат сгодени за мъж. По онова време "Смело сърце" е високо оценен както от критиците, така и от феминистките, тъй като е първият филм за принцеси на "Дисни", в който няма любовен интерес от страна на мъж, а вместо това е съсредоточен изцяло върху развитието на Мерида като персонаж.

Предпоставката на филма би обяснила защо Мерида не иска да бъде сгодена. Но от психологическа гледна точка нейното нежелание всъщност би могло да се отдаде на така нареченото антисоциално личностно разстройство. Човек, който страда от това разстройство, не успява да приеме културните норми. Освен това те не спазват правилата и рядко зачитат правата и чувствата на другите хора. Такова разстройство обикновено се среща при млади тийнейджъри, което би обяснило защо Мерида постепенно се отдалечава емоционално от родителите си с напредването на възрастта и защо е толкова решена да остане сама.

Покахонтас: Хистрионно личностово разстройство

През 1995 г. на публиката е представен филмът "Покахонтас" - анимационна интерпретация на първите взаимодействия между индианците и заселниците от Джеймстаун. Въпреки историческите неточности, филмът е касов успех. Що се отнася до принцесите на "Дисни", Покахонтас все още се смята за една от най-добрите заради начина, по който се справя с конфликта на своя народ с англичаните.

Но колкото и да е невероятна, тя също страда от психично разстройство. Когато човек е диагностициран с хистрионно личностно разстройство, това означава, че той/тя има постоянна нужда да бъде забелязван/а и често се опитва да спечели вниманието на хората, като се държи драматично или неподходящо. Хората с това разстройство също така са способни да карат другите да правят това, което те искат.

Покахонтас проявява това разстройство през по-голямата част от филма, тъй като не само се хвърля върху англичанина Джон Смит при всяка възможност, но и предизвиква любовни триъгълници и убеждава цялото си племе да прави каквото тя иска.

Ариел: Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

Малката русалка стана хит, когато се появи по кината през 1989 г. Както подсказва името, филмът всъщност е посветен на млада принцеса русалка; само че тя е русалка, която мечтае да стане човек и да живее на сушата. Всички приятелки на Ариел я смятат за малко странна и това си има идеално обяснение, защото през целия филм Ариел проявява признаци на обсесивно-компулсивно разстройство на личността.

Цялата ѝ връзка с принц Ерик може да се разглежда като симптом на ОКР, защото тя по същество е обсебена от него от момента, в който го вижда. Всъщност тя е толкова обсебена, че се съгласява да загуби гласа си, само за да има възможност да се срещне с него. Тя страда и от страх да се отърве от вещи, който понякога съпътства ОКР. Това разстройство се проявява, след като баща ѝ унищожава колекцията ѝ от предмети, които са захвърлени от хората.

Тиана: Зоофилия

Тиана е първата чернокожа принцеса, която участва в анимационния филм на "Дисни" от 2009 г. "Принцесата и жабокът" - история, базирана на стара приказка, написана от Братя Грим.

Във филма Тиана е сервитьорка, която иска да има собствен ресторант. Тя се натъква на жаба, която всъщност се оказва принц, превърнат в жаба в резултат на зла магия. Тя целува жабата, за да развали проклятието на принца, но вместо това тя също се превръща в жаба. Тогава Тиана и принцът тръгват на мисия да върнат човешкия ѝ лик обратно. По време на пътуването им тя се влюбва в него.

В този момент те са жаби, така че романтичните чувства не би трябвало да са проблем, но се оказват такъв, понеже Тиана все още се идентифицира като човек. Тя попада в категорията "зоофилия", известна още като привличане към животни, което е забранено.

Рапунцел: Стокхолмски синдром

През 2010 г. "Дисни" пусна "Rapuncel" - филм, базиран на стара немска приказка, написана от Братя Грим, само че във филма са направени няколко промени, за да се направи историята по-актуална за съвременните младежи.

Във филма Рапунцел е принцеса с дълга, вълшебна коса, която е отвлечена като бебе от Майка Готел (много стара и суетна жена), която отглежда детето като свое, за да използва силата на му, за да се запази млада. Готел държи принцесата заключена в уединена кула в продължение на години. През това време тя не само емоционално малтретира "дъщеря си", но и постоянно се отнася към нея по пасивно агресивен начин.

Рапунцел обаче искрено се грижи за Готел, което показва, че тя страда от т.нар. стокхолмски синдром - психическо разстройство, при което човек се обвързва емоционално с похитителя/похитителката си, Дори когато Рапунцел научава истината, тя продължава да изразява любов и скръб към Готел, когато тя умира.

Пепеляшка: Зависимо личностно разстройство

През 1950 г. "Дисни" пуска "Пепеляшка" - филм, който доказва, че не е оправдано да бъдеш ненужно жесток към доведената си дъщеря само защото се оказва, че тя е по-красива от собствените ти дъщери. Когато филмът излиза на екран, на жените се е гледало по различен начин, тъй като от тях малко или много се е очаквало да си стоят вкъщи, където е трябвало да чистят, да приготвят храна и да се грижат за децата. По онова време жените също така са били много по-покорни, послушни и неасертивни, което би обяснило защо жени като Пепеляшка са били много по-зависими от другите.

Но в нейния случай е напълно възможно тя да е страдала от така нареченото зависимо личностно разстройство. То може да се опише като постоянна нужда от грижи и обикновено се среща при деца, които са се сблъсквали с някакъв вид тревожност от раздяла. Във филма Пепеляшка наистина губи баща си. Тази диагноза е логична, защото Пепеляшка така и не си събира багажа, за да си тръгне, въпреки че мащехата ѝ я третира като боклук. След това тя се нуждае от помощта на своята фея кръстница, която влиза в ролята на настойник. А в края на филма тя се омъжва за принца, който започва да се грижи за нея.

Бел: Стокхолмски синдром

Рапунцел стана официална принцеса на "Дисни" през 2010 г. и вече споменахме в този списък, че тя страда от Стокхолмски синдром. Но тя не е първата принцеса, която се сблъсква с това разстройство.

През 1991 г. "Дисни" пуска оригиналния филм "Красавицата и звяра", който се фокусира върху отношенията между принц, който е превърнат в звяр заради арогантността си, и момиче, което той затваря в замъка си. Ако потърсите Стокхолмски синдром, то Бел би била идеалната картина, която да свържете с този термин, защото тя буквално развива романтични чувства към човека, който я държи като затворник.

Звярът няма подходящ етикет, по същество държи роби, има лош нрав и изглежда, че има насилствен характер - всичко това са негативи, които значително надвишават малкото му похвални качества, поради което е доста странно, че Бел се влюбва в него. Някои дори твърдят, че чувствата на Бел са просто механизъм за справяне, който тя е създала, защото е вярвала, че никога няма да напусне замъка.

Жасмин: Биполярно разстройство

В своята история "Дисни" е създала 56 анимационни филма. Но от всички тези филми има само няколко, които са успели наистина да завладеят сърцата на зрителите. Аладин е един от тях.

Филмът разказва за уличен крадец на име Аладин, който намира вълшебна лампа с джин и помага да се спаси градът му от злия велик везир. По време на приключението си той среща и се влюбва в принцеса Жасмин.

Оказва се, че Жасмин всъщност може да страда от биполярно разстройство, което е маниакално-депресивно заболяване, причиняващо на хората необичайни промени в настроението с цикличен характер. Биполярният човек обикновено е импулсивен и има рисково поведение, което Жасмин демонстрира, когато бяга от дома си, краде ябълка и се вози с непознат на вълшебно килимче. Тези хора също така се дразнят доста лесно и се чувстват безнадеждни, когато изпаднат в депресия. Това проличава, когато Жасмин тормози евентуални ухажори и когато плаче доста често.

Снежанка: Нарцистично личностно разстройство

Завършваме този списък със Снежанка, оригиналната принцеса на "Дисни". И ако не беше тази анимация, напълно възможно е "Дисни" да не се превърне в развлекателния гигант, какъвто е днес.

Снежанка е родена като принцеса и в крайна сметка живее със зла мащеха след смъртта на родителите си. И тъй като мащехата завижда на красотата ѝ, тя я превръща в прислужница, докато не идва моментът, в който иска да я убие.

Снежанка може и да е първата принцеса, но не е ангел, тъй като явно страда от нарцистично личностно разстройство, което се използва за описание на човек, който има нужда да бъде център на внимание, който се възползва от другите, който реагира прекалено остро на нещата, който има нереалистични фантазии и който си мисли, че е най-важният човек в стаята.

Снежанка покрива всички тези характеристики, тъй като реагира прекалено остро на всичко, превзема дома на джуджетата, флиртува с всички и изглежда, че се радва на факта, че всички изглеждат влюбени в нея.