Педиатър: Всички герои в "Мечо Пух" имат симптоми на различно психично разстройство

Ф еновете на "Мечо Пух" едва сега осъзнават тъжните скрити значения, които се крият зад личността на всеки герой.

Алън Александър Милн, лондончанинът, известен най-вече като А.А. Милн, написва "Мечо Пух" през 1926 г., за да научи децата на любов, прошка, търпение, доверие и приемане.

Въпреки това всеки от героите от любимите книги е свързан със състояния като тревожност, дефицит на вниманието, депресия, обсесивно-компулсивно разстройство и дори шизофрения.

През 2000 г. педиатърът и притежател на докторска степен Сара Шей и нейният екип издават списание, озаглавено "Патология в стоакровата гора: перспектива за невроразвитието на А. А. Милн".

Winnie the Pooh fans are only just realising the heartbreaking hidden meanings behind each character's personality https://t.co/RNCYLcmTBC pic.twitter.com/FN5R5LGT4V