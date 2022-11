Телескопът "Куафу-1" изпрати първото изображение на Слънцето (СНИМКА)

К итайският космически телескоп "Куафу-1" (Kuafu-1) предаде на Земята първото изображение на Слънцето след изстрелването си, съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на Китайската академия на науките, пише БТА.

China on Monday released the first image captured by the Hard X-ray Imager (HXI) onboard the country's Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S) or Kuafu-1. The image shows an M-class solar flare that occurred in mid-November. #ChinaTech pic.twitter.com/PE81ubPsi4