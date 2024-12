Вижте номинираните за наградите "Златен глобус"

П овече от 40 филма са номинирани за наградите "Златен глобус" стана ясно вчера при обявяването им, но и доста продукции бяха пропуснати, съобщава Асошиейтед прес.

Това може би е бруталната истина на наградния сезон: стеснява се хоризонтът, изведнъж страхотни изпълнения и прекрасни филми просто остават под линията.

Golden Globes Snubs And Surprises: Marianne Jean-Baptiste, ‘Sing Sing’ Miss Major Nominationshttps://t.co/nVYlcIjzWo pic.twitter.com/zzT1ZtBPBk — Forbes (@Forbes) December 9, 2024

Наградите "Златен глобус" винаги са имали странности и тази година не е по-различна. Някои от тях са добри, други - лоши, а трети просто будят недоумение, отбелязва Асошиейтед прес.

Ето някои от най-големите пропуски и изненади в обявените номинации.

Актрисата Даниел Дедуайлър просто не може да не остане извън награден сезон. След като беше пренебрегната за "Тил: Неразказаната история" за миналогодишните отличия "Златен глобус" и "Оскар", изглеждаше вероятно да получи признание за участието си в адаптацията по "Урок по пиано" на Огъст Уилсън. До номинациите за "Оскар" обаче остава още повече от месец, така че може би това е искрата, необходима да напомни на тези, които имат право на глас.

От време на време обаче при определянето на кандидатите за "Златен глобус" се поява и нещо много, много правилно - и тази година доказателството е в номинациите за "Всичко, което си представяме като светлина". Индийският филм от малък разпространител е един от онези скъпоценни камъни, които по-често са забелязвани предимно от критиците. И все пак той попадна не само в категорията за чуждоезиков филм (заедно с наистина страхотни продукции), но и в тази за най-добър режисьор - за Паял Кападия, отбелязва Асошиейтед прес

#GoldenGlobes snubs and surprises:



SURPRISES

- Pamela Anderson earns her first Golden Globe nomination for “The Last Showgirl”

- Sebastian Stan double nominated for “The Apprentice” and “A Different Man”

- “The Penguin” and “Agatha All Along” honored in TV category

- Kate… pic.twitter.com/FczSsxk1rR — Variety (@Variety) December 9, 2024

За актрисата Сърша Ронан, която в кариерата си има четири номинации за "Златен глобус" и една статуетка ("Лейди Бърд"), беше малко шокиращо, че тази година не получи нито една. Тя имаше две важни роли в забележителни филми: като възстановяваща се алкохоличка в The Outrun, и като майка във военновременен Лондон в "Блиц" на Стив Маккуин (също без номинации, което е озадачаващо). Признанието и за двете превъплъщения не би било незаслужено, отбелязва Асошиейтед прес.

Себастиан Стан обаче успя да получи номинация за главна роля за две различни изпълнения. Превъплъщението му в младия Доналд Тръмп в "Стажантът" все пак не е криптонит на наградния сезон (Джеръми Стронг също е номиниран). Не по-малко вълнуващо е признанието за Стан за ролята в "Различен човек" (A Different Man), но все пак то e с уговорката, че отсъства другата звезда от филма Адам Пиърсън.

Sebastian Stan is "sort of stunned" after earning two Golden Globe nominations for "The Apprentice" and "A Different Man."



"This is such a great morning. Both films have had such interesting, difficult journeys. We did 'A Different Man' two years ago, and it got shelved because… pic.twitter.com/gPLbOUItLW — Variety (@Variety) December 9, 2024

Друг сериозен пропуск е Мариан Джийн-Баптист, която изигра ролята на Панси в "Трудни истини" (Hard Truths) на Майк Лий. Тя получи признание от критиците - наскоро от Асоциацията на филмовите критици в Лос Анджелис - така че се надяваме не всичко да е загубено за други номинации.

Разбира се, когато са номинирани само шест филма, ще има някои големи изключения, но отсъстващите бяха очевидни, включително Рамел Рос ("Момчетата от "Никел"), Дени Вилньов ("Дюн: Част втора"), Джон М. Чу ("Злосторница"), Мохамед Расулоф ("Семената на свещената смокиня") и Джеси Айзенбърг ("Истинска болка").

Категорията за главна роля в "мюзикъл или комедия", както винаги, е твърде разнообразна. За разлика от повечето години, сега има истински мюзикъли (Карла София Гаскон за "Емилия Перес" и Синтия Ериво за "Злосторница"). Докато останалите претенденти може да имат и комедийни елементи, най-вече от мрачен или сатиричен тип, но в номинациите няма нито една истинска комедия. Това е жалко в годината, в която Джун Скуиб направи страхотно комедийно изпълнение в "Телма" - първата ѝ главна роля. Наистина пропусната възможност, съобщава Асошиейтед прес.

Възраждането на Памела Андерсън е в разгара си, а номинацията за The Last Showgirl изненада някои. Тя и бразилската актриса Фернанда Торес се изправят срещу големи звезди като Анджелина Джоли, Никол Кидман, Тилда Суинтън и Кейт Уинслет.

Мерил Стрийп има 34 номинации за "Златен глобус" (включително за наградата "Сесил Б. Демил" през 2017 г.) и въпреки това тази година възхитителното й превъплъщение в "Само убийства в сградата" не беше забелязано, отбелязва Асошиейтед прес.

Двойно по-голям шанс да спечелят награда "Златен глобус" на церемонията на 5 януари догодина имат актьорите Кейт Уинслет, Селена Гомес и Себастиан Стан. За 82-рата церемония за призовете те са тримата отличници, пред които се открива възможност да държат в ръцете си по две статуетки, но за различни продукции.

Our national treasure Kate Winslet, nominated for Best Actress in a Motion Picture for her role in Lee!#GoldenGlobes #GoldenGlobes2025 #AwardWinning pic.twitter.com/zDH9Kqqfp9 — Sky TV (@skytv) December 9, 2024

Кейт Уинслет е номинирана за най-добра актриса във филм - драма за участието си в биографичната продукция за фотографката и фотожурналистка Лий Милър - "Лий". Уинслет може да спечели статуетка и за превъплъщението си в политическата драма „Режимът" (The Regime) на HBO в категорията за най-добра актриса в лимитиран сериал.

Не за първи път Кейт Уинслет има две номинации за "Златен глобус". През 2009 г. тя беше претендентка за отличията, но във филмовите категории. Тогава Уинслет имаше номинация за най-добра актриса в драма за "Пътят на промените" и най-добра актриса в поддържаща роля за "Четецът". Британската актриса триумфира и с двете статуетки.

*Във видеото: Какво облякоха звездите на наградите „Златен глобус“

