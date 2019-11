Вижте най-сексапилния мъж на планетата за 2019 г.

Т алантливият певец и актьор Джон Леджънд беше обявен от списание „Пийпъл“ за „най-сексапилния жив мъж“ на планетата. Изпълнителят заяви, че не е сигурен дали може да оправдае това отличие.

Леджънд, който е на 40 години и е женен за модела Криси Тейген, е първият чернокож мъж, който е спечелил награди „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ за работата си на сцената и на екрана.

Певецът взима "Оскар" за песента си „Glory“ към филма "Селма", а награда "Тони" получава като един от продуцентите на пиесата "Джитни". Награда "Еми" Джон взима като продуцент на телевизионната адаптация на "Исус Христос Суперзвезда".

Новата титла за най-сексапилен мъж е обявена в предаването „The voice” от един от бившите лауреати – кънтри певеца Блейк Шелтън. Двамата с Джон са съдии в музикалното шоу, заедно с Кели Кларксън и Гуен Стефани.

Миналата година списанието определи актьора Идрис Елба за най-сексапилен мъж. По този повод Леджънд сподели забавен колаж в Туитър.

1995 John would be very perplexed to be following 2018 @IdrisElba as #SexiestManAlive. Hell, 2019 John is about as equally perplexed but thank you @People for finding me sexy. I'll take it 🤓 pic.twitter.com/Gw1la5Ebv4