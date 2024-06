Вижте какво е довело до драматично охлаждане на Земята

К акто Луната обикаля около Земята, така и Земята обикаля около Слънцето, а Слънцето обикаля около центъра на Млечния път, като при това се колебае нагоре-надолу спрямо галактическата равнина.

(Във видеото може да научите повече за: Земята е плоска?)

Ново проучване показва, че движението на нашата звезда в галактиката може да ни преведе през области в Космоса, които биха могли да повлияят на климата на нашата планета. Според проучването Слънчевата система може да е преминала през междузвезден облак, който е бил толкова плътен, че е пречел на потока на слънчевия вятър, което може да доведе до охлаждане на планетите.

Слънчевата система е защитена до известна степен от междузвездната среда (ISM) чрез нашата хелиосфера.

Encounter Between Sun And "Something Outside The Solar System" May Have Dramatically Cooled Earthhttps://t.co/GIvNKeAuQP